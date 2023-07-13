اقتران القمر مع نجم الثريا.. ظاهرة فلكية يشهدها العالم اليوم الخميس

قال الدكتور أشرف تادروس، ‏رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء مصر والعالم تشهد ظاهرة فلكية اليوم الخميس وهي اقترن القمر مع الحشد النجمي وهو نجم الثريا وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية.

نجم الثريا

وأضاف تادروس، خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك"، أن نجم الثريا يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الارض، ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم وهو ألمع تجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة لذلك يطلق عيله الاخوات السبع، ويمكن رؤية هذاا لاقتران في الـ 2:45 صباحا باتجاة الشرق إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

الظواهر الفلكية

الظواهر الفلكية

وذكر، ‏رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية يكون في الحقول الزراعية والسواحل والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض وليس من الفلك بل من التنجيم.

اقتران القمر مع الثريا

الظواهر النهارية

وأكد تادروس، أن الظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء علمًا بأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عمومًا يضر العين كثيرًا، حيث لا يوجد هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض، فلو كان ذلك صحيحًا لتم ملاحظته من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.