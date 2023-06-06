أبرز الظواهر الفلكية المرتقبة خلال يونيو

يعد شهر يونيو كنزًا لعشاق وهواة الفلك، من المهووسين بالظواهر الفلكية، فخلال الشهر الجاري تتعدد الظواهر الفلكية المهمة التى تزين سماء مصر ويمكن رؤية البعض منها بالعين المجردة دون الحاجة إلى تليسكوب.

في هذا السياق أعلن أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن أهم الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية شهر يونيو الجاري، والتي يبدأ أولها في 10 يونيو باقتران القمر مع كوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية" حيث يشرقا في الـ1:10 صباحا، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة إلى أن يختفي من شدة ضوء الشفق الصباحي.

وفي 11 يونيو يقترن كوكب عطارد مع الحشد النجمي Pleiades "الثريا" ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، والتي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع ، وويظهر هذا الحشد كعنقود بجوار نجم الدبران في برج الثور، و يمكن رؤية هذا الاقتران في الـ 4:50 صباحا باتجاة الشرق قبل شروق الشمس مباشرة، ولكنه يختفي سريعا من شدة ضوء الشفق الصباحي.

وفي 13 يونيو يقترن كوكب الزهرة "ألمع كواكب المجموعة الشمسية" مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان ، وهو حشد نجمي مفتوح يقع على بُعد 580 سنة ضوئية من الأرض ، ويبلغ عمره 600 مليون سنة، و يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل في تلك الفترة بإستخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير .

كما يقترن القمر مع كوكب المشتري في 14 يونيو حيث نراهما بالعين المجردة السليمة في السماء باتجاة الشرق في الـ 3:20 صباحا تقريبا ، ويترائى هذا المشهد إلى أن يختفي من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وفي 16 يونيو يقترن كل من القمر والثريا ويمكن رؤية تلك الظاهرة بالعين المجردة السليمة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع ، ويظهر هذا الحشد كعنقود بجوار نجم الدبران في برج الثور ، و ويمكن رؤية هذا الاقتران في الـ 4:30 صباحا باتجاة الشرق قبل شروق الشمس وفي 17 يونيو يقترن القمر وعطارد وعين الثور ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في الـ 5:00 صباحا

أما في 18 يونيو لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض ، وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر .

وفي 21 يونيو يقترن القمر والزهرة والمريخ وخلية النحل، وهذا الاقتران الرباعي البديع يمكن مشاهدته باتجاة الغرب عند دخول الليل في ذلك اليوم ، علما بأن كوكبي الزهرة والمريخ يمكن رؤيتهما بالعين المجردة السليمة ، أما حشد خلية النحل فنظرا لصعوبة رؤيته بالعين المجردة.