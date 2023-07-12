عاجل
كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة.. عقب ضم فئات جديدة عقب ضم فئات جديدة .. شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة الرئاسة: مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان غدًا الخميس استعار القتال في شرق أوكرانيا وجنوبها وسط دفاع شرس من كييف
الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

في ندوة مجلس الشيوخ الإيطالي..

السفير المصري بروما: مصر بعيدة عن موجات الهجرة غير المنظمة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقدت مؤسسة صناعة المستقبل بالقاعة الكبري بمجلس الشيوخ الإيطالي صباح يوم الثلاثاء الحادى عشر من يوليو ندوة بعنوان: " أوروبا التي نريدها"، حضرها وزير الصناعة الإيطالي ادولفو اورسو وزير التخطيط ووزير التعاون الأوربي رفاييلي فيتّا ,واساتذة من جامعتى لاسابينسا وبيرودجا وخبراء إعلام من التليفزيون الإيطالي الرسمي.

txt

تضمين التوقيع الإليكتروني في تطبيق المصريين بالخارج المقرر إطلاقه قريبًا

txt

تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش بعد حبس ابنه 3 سنوات

وحل السفير المصرىً بسام راضي، ضيف شرف للندوة،  خلالها كلمة تحت عنوان الهجرة وطرق العلاج، اثنى خلالها على التعاون المصري الإيطالي فى هذا الشأن، وأشاد بالتقدم الصناعى والتكنولوجى فى إيطاليا والذى تسعى مصر لنقله ونقل الخبرات الإيطالية فى شتى المجالات.

وأكد السفير المصري على ان القيادة المصرية تولى إهتماما كبيرا بالتعاون المشترك مع إيطاليا بشكل خاص , كما اكد على ان مصر بعيدة كل البعد عن موجات الهجرة الغير منظمة وان الشباب الذين ياتون إلى إيطاليا لاينطلقون من الحدود المصرية على وجه الإطلاق بل يخرجون من مصر إلى دول عربية أخرى بشكل شرعى ومن هذه الدول تبدأ عمليات الهجرة الغير منتظمة ,مشيرا إلى ان المهربين يستغلون حالات عدم الإستقرار فى هذه الدول ويقومون بتسيير قواربهم تجاه سواحل جنوب أوروبا .

وبدوره أعرب الدكتور عيسي إسكندر رئيس إتحاد العمال المصريين فى إيطاليا،عن سعادته بما طرحه السفير المصري، قائلا: " اننى متفائل جدا بان خلال فترة تولى السفير راضي لمهامه فى إيطاليا  سنقوم بتقديم مشروعات عملاقة تخدم مصالح مصر وإيطاليا وتعود بالخير على الشعبين الشقيقين" .

مواد متعلقة

تضمين التوقيع الإليكتروني في تطبيق المصريين بالخارج المقرر إطلاقه قريبًا

سفير القاهرة في نيودلهى يشيد بالجالية المصرية ويؤكد: نتابع أوضاعهم ونحل مشاكلهم

مسؤول إيطالي يدعو لإعادة النظر في عقيدة دفاع الاتحاد الأوروبي والناتو

المصريين بالخارج يطلقون مبادرة “مصر أم الدنيا” للترويج السياحي

الجالية المصرية بالكويت تنظم حفل لأعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة.. صور

الهجرة تكشف آخر تطورات النسخة الرابعة من "مؤتمر المصريين في الخارج"
الجريدة الورقية