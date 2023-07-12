السفير المصري بروما: مصر بعيدة عن موجات الهجرة غير المنظمة

في ندوة مجلس الشيوخ الإيطالي..

عقدت مؤسسة صناعة المستقبل بالقاعة الكبري بمجلس الشيوخ الإيطالي صباح يوم الثلاثاء الحادى عشر من يوليو ندوة بعنوان: " أوروبا التي نريدها"، حضرها وزير الصناعة الإيطالي ادولفو اورسو وزير التخطيط ووزير التعاون الأوربي رفاييلي فيتّا ,واساتذة من جامعتى لاسابينسا وبيرودجا وخبراء إعلام من التليفزيون الإيطالي الرسمي.

وحل السفير المصرىً بسام راضي، ضيف شرف للندوة، خلالها كلمة تحت عنوان الهجرة وطرق العلاج، اثنى خلالها على التعاون المصري الإيطالي فى هذا الشأن، وأشاد بالتقدم الصناعى والتكنولوجى فى إيطاليا والذى تسعى مصر لنقله ونقل الخبرات الإيطالية فى شتى المجالات.

وأكد السفير المصري على ان القيادة المصرية تولى إهتماما كبيرا بالتعاون المشترك مع إيطاليا بشكل خاص , كما اكد على ان مصر بعيدة كل البعد عن موجات الهجرة الغير منظمة وان الشباب الذين ياتون إلى إيطاليا لاينطلقون من الحدود المصرية على وجه الإطلاق بل يخرجون من مصر إلى دول عربية أخرى بشكل شرعى ومن هذه الدول تبدأ عمليات الهجرة الغير منتظمة ,مشيرا إلى ان المهربين يستغلون حالات عدم الإستقرار فى هذه الدول ويقومون بتسيير قواربهم تجاه سواحل جنوب أوروبا .

وبدوره أعرب الدكتور عيسي إسكندر رئيس إتحاد العمال المصريين فى إيطاليا،عن سعادته بما طرحه السفير المصري، قائلا: " اننى متفائل جدا بان خلال فترة تولى السفير راضي لمهامه فى إيطاليا سنقوم بتقديم مشروعات عملاقة تخدم مصالح مصر وإيطاليا وتعود بالخير على الشعبين الشقيقين" .