تضمين التوقيع الإليكتروني في تطبيق المصريين بالخارج المقرر إطلاقه قريبًا

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أننا نعمل على تضمين التوقيع الإليكتروني في تطبيق المصريين في الخارج، والذي من شأنه تيسير مثل هذه المشكلات.

ونوهت وزيرة الهجرة، إلى أننا نؤمن بأهمية مناقشة وتنفيذ المقترحات الجادة والمتميزة للمصريين بالخارج، موضحة أننا قطعنا شوطا كبيرا في تصميم تطبيق المصريين بالخارج، والذي سيتناول كافة الفرص والمحفزات للمصريين بالخارج، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين في الخارج يضم كافة الخدمات الإلكترونية والمزايا الموجهة لتيسير عملية التواصل مع المصريين العاملين بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة: “ بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة لهم، بالإضافة إلى المساهمة في ربطهم بوطنهم الأم، ونقل الصورة الصحيحة لما يحدث داخل مصر على أرض الواقع، كما تناولت ما قامت به الوزيرة من تيسيرات لجلب المصريين بالخارج لسياراتهم، دون رسوم أو جمارك وإتاحة الشراء من المناطق الحرة، وحل ما يعترض التنفيذ من مشكلات”.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى مبادرة "ساعة مع الوزيرة" تهدف للتواصل المباشر مع المصريين حول العالم، والاستماع لمختلف الآراء والمقترحات، مؤكدة أن آراء ومقترحات المصريين بالخارج محل اهتمام ودراسة لتحقيق ما يمكن تنفيذه منها.

واستعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، محاور وأهداف النسخة الرابعة من "مؤتمر المصريين في الخارج"، المُقرر انعقاده في 31 يوليو الجاري، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضحت الوزيرة، في مُستهل العرض، أن مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة، يستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسة التي تتمثل في: المحور الاقتصادي، المحور السياسي والتعليمي، والمحور الاجتماعي والخدمي، مؤكدةً أن تلك المحاور تم التوصُّل إليها من خلال استراتيجية الاتصال المستدامة مع المصريين في الخارج، التي انتهجتها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية "الزووم"، في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، مع الجاليات المصرية بالخارج، وقد تم التواصُل من خلالها مع ٤٧ دولة.



كما عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس، ضمن مبادرة ساعة مع الوزيرة، مع نحو 30 مصريا من رموز الجالية المصرية في الهند وباكستان، لمناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات المصريين في هذه الدول.