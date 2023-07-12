محامٍ يكشف مفاجآت في واقعة الفنان إيمان البحر درويش

كشف المحامي والخبير القانوني أحمد فايد، مفاجأت، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، بشأن واقعة الفنان إيمان البحر درويش، موضحًا أنه المحامي الوحيد للفنان إيمان البحر درويش بموجب توكيلات رسمية، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لكل من يدعي أنه موكل من الفنان وأسرته.

كان الفنان الكبير ايمان البحر درويش، قد تعرض خلال الأيام القليلة الماضية إلي أزمة صحية خطيرة، أعلنت عنها ابنتها "أمنية" عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ونشرت صورة لوالدها وهو على فراش المرض ظهر فيها بوضع صحي مترد، تلك الصورة التي احدثت ضجة كبيرة واستياء الرأي العام .

ونشر محامٍ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه بالفنان ايمان البحر درويش وكتب :- سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من روج لشائعات أو معلومات غير صحيحة ضد موكلي الفنان إيمان البحر درويش ، بغية التشهير والاضرار به كما نوضح للجميع أن الفنان الكبير بخير وبصحة طيبة بعد ان كان يمر بأزمة صحيحة والحمدلله تعافى بخير.

من جانبه نفى المحامي أحمد يحي تصريحات المحامي أحمد مهران جملة وتفصيلا، ورد على تصريحات "مهران"، بالقول خلال تدوينه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : انا فعلا مستغرب من اللى مكتوب، هو كل واحد اتصور مع ايمان البحر درويش بقى محاميه، لا حول ولا قوه الا بالله، هو الشهره وركوب الترند وصل لكده، أنا المحامى الوحيد لايمان البحر واصلا مش مصرح ليا اتحدث عنه".

جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل كانت قد أصدرت بيان، قالت فيه: : أتقدم بخالص الدعاء بالشفاء للفنان الكبير إيمان البحر درويش وأعلن أنه منذ الساعه الواحده ليلاً وصلتني رسائل من بعض الساده الزملاء الصحفيين تتضمن صوره للفنان علي فراش المرض، وقمت بالإتصال بكل من اعرفهم بل وناشدت على صفحتي الخاصه كل الزملاء بالمجتمع الموسيقي للإستدلال عن رقم الفنان ايمان البحر او رقم أبنته .

وأضاف البيان: وبمجرد أن وصلني رقمان تحديدا قمت بالإتصال بهما علي الفور وكان أحدهما مغلق والثاني لم يتم الرد عليه نهائياً . ثم أرسلت رساله علي صفحة السيده أمنية نجلته وأيضاً لم يتم الرد على الرسالة، وأعلن بصفه شخصيه ونقابيه أنني والنقابه علي أتم الإستعداد لتقديم كل مايمكن تقديمه علي أكمل وجه بل وأكثر من ذلك داعياً المولي عز وجل أن يمهلنا الوقت حتي نؤدي دورنا الشخصي والنقابي برعاية الفنان الكبير إيمان البحر درويش حتي تمام الشفاء بإذن الله.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،اليوم الاثنين، تكفلها بعلاج الفنان إيمان البحر درويش بعد تدهور حالته الصحية التي تفاجأ بها الجمهور بعدما كشفت ابنته عن صورة حديثه له.

وقالت الشركة «المتحدة»في بيان لها: «أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز».

وأكّدت أنَّها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.