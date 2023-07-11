أخطر 6 أعراض تكشف إصابتك بمرض السكري مبكرًا.. طبيبة تحذر من تجاهلها

يحذر الأطباء من عدة أعراض للإصابة بمرض السكري، قد لا تظهر مبكرًا للكثير من المصابين به، وهو السبب الرئيسي في تسميته بـ "القاتل الصامت"، فهو يحدث عندما لا يتمكن الجسم من امتصاص السكر في خلاياه واستخدامه للحصول على الطاقة، مما ينتج عنه تراكم سكر إضافي في مجرى الدم.

أعراض السكري المبكرة

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إكسبريس" البريطاني، قد تظهر أعراض خفية فقط في بداية المرض، ومثل جميع الحالات المزمنة، هناك مقياس للخطورة، لذلك لا ينبغي تجاهل أي تغييرات غير عادية، وفي بعض الحالات، قد يتطور مرض السكري إلى اعتلال الأعصاب السكري ويطلق ست علامات تحذيرية.

أعراض السكري المبكرة

وفي هذا الصدد، أشارت طبيبة مختصة إلى أن الاعتلال العصبي السكري هو نوع من تلف الأعصاب الذي يحدث في مرضى السكري من النوع الأول والنوع الثاني، والاعتلال العصبي الحسي السكري هو اضطراب حسي في المناطق الطرفية من الجسم: اليدين والذراعين والقدمين أو الساقين، وما يصل إلى 50% من المصابين بداء السكري سوف تظهر عليهم أعراض الاعتلال العصبي مع تقدم المرض.

وأوصت الطبيبة بالبحث عن العلامات التالية في اليدين أو الذراعين أو القدمين أو الساقين، لافتة أن هذه الأعراض يتم الشعور بها عادة في أيدي المرضى وأقدامهم أولا، ولكن بعد ذلك تتقدم لتؤثر على القدمين والكاحلين والمعصمين، وهي:

1- وخز وخدر

2- عدم القدرة على الشعور بالألم

3- فقدان الإحساس بالحرارة

4- فقدان الإحساس بالوقوف (بمعنى أنه لا يمكنك تحديد موضع مفاصلك)

5- ألم في القدمين أو اليدين أو الأطراف

6- ضعف في الطرف أو المفصل

ويشار إلى أن مرضى السكري معرضون بشكل كبير للإصابة بقرح القدم والساق. وفي وقت ما، يمكن أن يؤدي هذا إلى التهاب العظم والنقي والغرغرينا وتعفن الدم وقد يتطلب بتر الأطراف، ولمنع حدوث ذلك بحسب الدكتور لي، يجب على مرضى السكري إجراء فحوصات منتظمة للقدم.

وإذا كنت تعاني من أي أعراض يمكن أن تشير إلى اعتلال العصبي السكري، فلابد من مراجعة الطبيب، وفي حين أن هذه الحالة قد تحدث لمرضى السكري الذين تم تشخيصهم بالفعل، إلا أنها قد تكون أيضا "العلامة الأولى"، ولحسن الحظ، بمجرد تشخيصك بحالة السكر في الدم، يمكن أن تساعد الإدارة الصارمة لمستويات الجلوكوز في تقليل خطر الإصابة باعتلال الأعصاب المحيطية،