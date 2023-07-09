أسباب هبوط مستوى السكر لغير المصابين بداء السكري| 7 طرق للوقاية

يصاب البعض بهبوط السكر في الدم بشكل مفاجيء، مما يجعلهم غير قادرين على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، فلا يمتلك أجسادهم الطاقة الكافية ليعمل بشكل حيوي، ويوجد عدة أسباب قد تؤدي إلى هبوط سكر الدم لغير مرضى السكري إما بسبب الصيام، نتيجة هبوط سكر الدم التفاعلي أو لعدة عوامل أخرى، وفيما يلي نقدم لك أبرزها وطرق صحية للوقاية من حدوثه.

هبوط مستوى السكر

الأسباب المؤدية إلى هبوط مستوى سكر لغير المصابين بداء السكري

- تناول بعض الأدوية أو المكملات العشبية أو الأدوية مثل علاجات الملاريا، والمضادات الحيوية، وممارسة التمارين الرياضية بكثرة.

- الإصابة ببعض الحالات المرضية، مثل أمراض الكبد، وقصور الغدة الدرقية، والأورام مثل ورم البنكرياس.

- اضطرابات الأكل أو سوء التغذية.

- جراحة المعدة بهدف خسارة الوزن، حيث ينتج جهاز المناعة في الجسم أجساماً مضادّة للإنسولين أو لمستقبلاته.

- اضطرابات الكلى ومشاكل الغدة الكظرية أو النخامية.

كيف تتم السيطرة على مستوى سكر الدم؟

يساعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن في التحكم في مستويات السكر في الدم على فترات طويلة، فقد يحتاج الشخص لتغيير نمط الأكل والأطعمة للوقاية من انخفاض سكر الدم، لذا ينصح المرضى بما يلي لعلاج هبوط السكر لغير المصابين بالسكري على المدى الطويل:

-تناول 5 إلى 6 وجبات صغيرة بانتظام بدلاً عن 3 وجبات كبيرة، ويفضل تناول الأكل كل 3 ساعات.

-تناول نفس الكمية من الكربوهيدرات في الوجبات كل يوم.

-السيطرة على الحالة المرضية التي تؤدي إلى نقص سكر الدم.

-تجنّب الأطعمة السكرية والكربوهيدرات المكرّرة مثل الخبز الأبيض والمعجنات.

-التقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي.

-اتباع نظام غذائي صحي مع أهمية تناول جميع مجموعات الأكل، والتي تشتمل على البروتين، الدهون الصحية، الألياف والخضروات.

- تناول وجبة خفيفة مع أول علامة على نقص السكر في الدم.