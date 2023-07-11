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الأربعاء 12 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق : مباراة القمة بطولة خاصة للقطبين

قمة الأهلي والزمالك
قمة الأهلي والزمالك

أكد ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز بطولة خاصة في حد ذاتها .

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وقال ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:"مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك خارج التوقعات وبطولة خاصة في حد ذاتها بغض النظر عن ترتيب الفريقين ببطولة الدوري الممتاز".
 

وتابع:" مباراة القمة المقبلة ستكون على أعلى مستوى من الناحية الفنية".

 

موعد القمة والقنوات الناقلة 

 

من المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل عند دقات الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة  في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

وتُنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة "أون سبورت"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقات المحلية المصرية خلال الموسمين الماضيين.
 

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