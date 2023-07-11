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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادا لقمة الزمالك

مارسيل كولر
مارسيل كولر

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبي القلعة الحمراء وذلك قبل إنطلاق المران الجماعي والذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة القمة أمام الزمالك .

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الأهلي يستأنف مرانه استعدادًا لقمة الدوري

 

وشهد المران الجماعي للمارد الأحمر فقرة بدنية تحت إشراف مدرب الأحمال بالنادي تم خلالها تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وكان الأهلي توج بلقب بطولة الدوري المصري أمس الإنثين بشكل رسمي للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه، بعد خسارة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا بهدفين لهدف.

 

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

 

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الأهلي على استاد القاهرة الدول  يوم الخميس المقبل عند دقات الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة  في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

وتُنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة "أون سبورت"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقات المحلية المصرية خلال الموسمين الماضيين.

 

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