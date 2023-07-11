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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف ملابسات العثور على جثمان “عجوز” في بولاق

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، ملابسات واقعة العثور على جثمان مٌسن أسفل عقار في منطقة بولاق الدكرور، وتوالت النيابة التحقيق .

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كشف ملابسات العثور على جثة “عجوز” في بولاق

وقد أفادت التحريات، بأن صاحب الـ65 سنة، اعتاد الجلوس أعلى سطح منزله بالطابق الـ7 واختل توازنه أثناء وقوفه فسقط على الأرض جثة هامدة، ولم تتهم أسرته أحدا بالتسبب في الواقعة مؤكدين عدم وجود شبهة جنائية.

البداية كانت بالعثور على جثة “عجوز”، أمام العقار محل سكنه، وبانتقال الأمن وتكثيف التحريات تبين سقوطه من أعلى المنزل وبإخطار النيابة العامة طلبت توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة الذي أشار إلى عدم وجود شبهة جنائية فصرحت بالدفن.

 

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