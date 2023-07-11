الأهلي يستأنف مرانه استعدادًا لقمة الدوري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لملاقاة الزمالك المرتقبة المقرر لها الثامنة والنصف من مساء بعد غد الخميس على ملعب القاهرة الدولي لحساب مؤجلات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.





وحسم الأهلي لقب الدوري رسميًا أمس الإثنين، مستفيدًا من خسارة بيراميدز أمام سيراميكا بثنائية لهدف، لتتأكد عدم إمكانية بيراميدز في مواصلة مطاردة الأهلي على اللقب.

واستعاد الأحمر لقبه الذي توج به للمرة 43 في تاريخه، عقب غيابه عن خزائنه لموسمين متتاليين توج بهما نادي الزمالك.

فوز الأهلي الأخير في الدوري..

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ونجح الأهلي في السيطرة على معظم فترات المباراة وضغط بقوة مع الدقائق الأولى، ليثمر هذا الضغط عن الكثير من الفرص التهديفية والتي استغلها الأهلي جيدًا، بفضل الكثافة الهجومية وإتقان اللمسة الأخيرة تجاه المرمى.



تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 10 من ركلة جزاء سددها بنجاح الظهير الأيسر التونسي علي معلول، قبل أن يضيف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 13 من تمريرة بيرسي تاو، التي وضعته في مواجهة مباشرة مع مرمى الفريق السكندري.



بهذا الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 75 معززًا لصدارته قبل أن يعلن بعدها بساعات تتويجه الرسمي باللقب، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 42.