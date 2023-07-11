اصنعي تشيز كيك بمربى التوت للرجيم

تعتبر تشيز كيك بمربى التوت للرجيم من وصفات حلويات الدايت التي يمكن صنعها بمكونات خفيفة وملائمة لرجيمك المثالي، لذلك تقدم لكم طريقة عمل تشيز كيك بمربى التوت الشهي.

مقادير تشيز كيك بمربى التوت للرجيم

مقادير تشيز كيك بمربى التوت للرجيم

- جبن كريمي : 400 غراماً (خالي الدسم)

- الحليب المكثّف : 400 غراماً (خالي الدسم)

- بسكويت القمح : كوب (كامل)

- مربى التوت : 150 غراماً

- الزبدة : ملعقة كبيرة (غير مملحة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- مسحوق الجيلاتين : 2 ملعقة كبيرة

- ماء ساخن : 5 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

مقادير تشيز كيك بمربى التوت للرجيم

طريقة التحضير

قومي بتكسير البسكويت إلى فتات صغيرة جداً.

أضيفي فتات البسكويت إلى الزبدة والماء ويقلب جيداً باستخدام أطراف الأصابع حتى يصبح نسيج مفتت مفروك.

ضعي العجينة في قالب التشيز الكيك، ويفضل أن يكون القالب ذو قاعدة مرنة.

اخفقي جبنة كريمة قليلة الدسم مع الحليب المكثف خالي الدسم مع إضافة الفانيليا في الخلاط حتى يصبح الخليط ذو قوام متماسك ومرن، ثم أضيفي عصير الليمون، واخلطي المكونات مرة أخرى بطريقة هادئة على سرعة خفيفة حتى تصبح نسيجاً واحداً.

قومي بجرش الجيلاتين في ماء ساخن حتى يذوب تماماً ثم أضيفيه إلى خليط الجبنة مع التحريك جيداً حتى يصبح نسيجاً واحداً.

اسكبي خليط الجبنة فوق القاعدة البسكويت المجهزة سابقاً، وضعي القالب في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات حتى يصبح قوام الجبنة متماسكاً.

بعد إخراج القالب من الثلاجة، أضيفي مربى التوت على القالب ثم ضعيه مرة أخرى في الثلاجة لمدة ساعة واحدة قبل التقديم.