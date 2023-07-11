اصنعي فطائر البطاطس على الطريقة الهندية

تعد فطائر البطاطس الهندية من أشهي وصفات المطبخ الهندي المشهورة بطعمها الفاخر واللذيذ، لذلك نقدم لكم طريقة عمل الفطائر الهندية بالبطاطس المهروسة.

فطائر البطاطس الهندية

مقادير فطائر البطاطس الهندية

- البطاطس : 2 حبة (مسلوقة ومهروسة)

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

- سميد ناعم : 3 ملاعق كبيرة

- دقيق : كوب

- ملح : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- الكاري : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (ناعم)

- الثوم : ملعقة صغيرة (ناعم)

- الزيت : 4 ملاعق كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الماء : نصف كوب (و2 ملعقة كبيرة كمية إضافية)

- الزيت : حسب الحاجة (للقلي)

فطائر البطاطس الهندية

طريقة التحضير

ضعي البطاطس، والسميد، والدقيق، والملح، والبهارات، والكزبرة الخضراء، والزيت، والبيكنج باودر، في وعاء ثم اخلطيهم جيداً.

أضيفي الماء واعجني المكونات جيداً مع بعضها حتى تتشكل لديكِ عجينة متماسكة.

ادهني العجينة بالزيت وغطيها لـ 30 دقيقة لترتاح جانباً.

افردي العجينة بالشوبك مع رشة دقيق، وقطعيها دوائر باستخدام فنجان.

حمّي الزيت واقليهم مع رش الزيت على وجه كل قطعة حتى تنتفخ، وعندما يكتسبوا لوناً ذهبياً صفيهم ثم قدميهم.