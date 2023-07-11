تفاصيل السيطرة على حريق مستشفي سيدي سالم بكفر الشيخ

سيطرت الحماية المدنية بكفر الشيخ، علي حريق نشب فى مستشفي سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم إخماده.

تفاصيل السيطرة علي حريق مستشفي سيدي سالم بكفر الشيخ

وكشف الفحص الأولي بأن ماسا كهربائيا وراء نشوب حريق محدود، وتم محاصرته وإخماده دون وقوع خسائر بشرية، فيما نقلت سيارات الإسعاف الحالات المريضة إلي مستشفى كفر الشيخ ودسوق العام.

وتم رفع حالة الطوارئ وفصل التيار الكهربائي عن المستشفى الذي تأثر بالحريق، وهرعت 21 سيارة إسعاف للموقع و5 عربات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق وإسعاف حالات الاختناقات.

ومن جانبة قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أن الحريق نشب في العناية المركزة بمستشفى سيدي سالم المركزي، بسبب ماس كهربائي، وأكد اللواء جمال الدين أنه لا توجد أي إصابات حتى الآن، ولا صحة لإصابة أي مريض بإصابة حرق من الحادث.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بسرعة نقل 13 حالة لمستشفى كفر الشيخ العام، كانوا بعناية مستشفى سيدي سالم المركزي، ونقل الاطفال بحضان مستشفى سيدي سالم، لمستشفى دسوق، حفاظا على حياتهم، رغم سلامة قسم الحضان.