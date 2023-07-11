السيطرة على حريق داخل مصنع لتعبئة الغاز بالشرقية

نجح رجال الحماية المدنية بالشرقية، في السيطرة على حريق سيارة نقل داخل المصنع أثناء تعبئة الغاز داخل مصنع غاز نطاق مركز أبوحماد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع غاز بمدينة أبوحماد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد إلى موقع البلاغ، وقوات الحماية المدنية برفقة عربات الإسعاف.

نشوب حريق بمصنع غاز بمدينة أبوحماد

وتبين بالفحص المبدئي لمحل الحادث نشوب حريق بكابينة سيارة نقل داخل المصنع أثناء تعبئة الغاز، وجار السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى:

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3- غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الهروب والإخلاء للمبنى تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.

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