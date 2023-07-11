هاني شاكر سبب إصابة إيمان البحر درويش بجلطة.. نقيب الموسيقيين يكشف الحقيقة

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إنه صرح أن الفنان إيمان البحر درويش أصيب بجلطة أثناء تولي هاني شاكر مجلس النقابة، ثم فوجئ بتصريحات صحفية على لسانه، تزعم أن إيمان البحر درويش أصيب بجلطة بسبب أمير الغناء العربي.

وأوضح مصطفى كامل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أن إحدى العاملات في المجال الإعلامي، تواصلت معه اليوم، لتصوير تقرير حول الحالة الصحية لـ إيمان البحر درويش إلا أنه رفض بسبب الإجهاد والإرهاق الذي تعرض له على مدار اليوم، مشيرًا إلى أنها سألته عن حقيقة إصابة «درويش» بجلطة أثناء توليه مجلس نقابته، إلا أنه نفى إصابه درويش بجلطة اثناء فترة توليه مجلس النقابة.

وأشار إلى أنه تواصل مع الصحفية وأعرب عن استيائه مما حدث، قائلًا: «سجلت المكالمة وقعدت أنا وهاني شاكر نص ساعة على التليفون مش قادرين نصدق إن الإعلام عاوزنا نخبط في بعض، بحثًا عن التريند».

هناك صداقة تجمعني بالفنان هاني شاكر منذ أكثر من 30 عامًا

وأكد أن هناك صداقة تجمعه بالفنان هاني شاكر منذ أكثر من 30 عامًا، قائلًا: «بتعملوا فينا كده ليه؟؟ الصداقة اللي بيني وبين هاني أكبر من عمر ابني.. اكتبوا اللي يرضي ربنا».

وعن هجوم البعض عليه؛ بسب عدم إلمامه بأوضاع إيمان البحر درويش، قال إنه لا يستطيع اللقاء بأصدقاء عمره كمحمد فؤاد وإيهاب توفيق وحكيم، منذ توليه مجلس النقابة.

وتساءل: «هل مطلوب مني كل يوم أعدي كل زميل زميل أعرف ساكن فين وحالته إيه؟ لما بيجيلي اتصال لا أقصر في مساندة أو تلبية طلب شخصي، معقولة وصلنا للمرحلة دي؟!».

وأكد نقيب الموسيقيين، أنه حاول الاتصال بابنة الفنان إيمان البحر درويش بعد هلمه بتدهور حالته الصحية.، مؤكدًا أنه على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات له

وأضاف مصطفى كامل، في تصريحات تلفزيونية، أنه فوجئ بصورة المطرب إيمان البحر درويش، التي تظهر تدهور حالته الصحية من خلال رسالة من صحفي، وعلم منها أن ابنة إيمان البحر درويش، هي من قامت بنشرها.

وأشار نقيب الموسيقيين إلى أن جميع الخلافات الخاصة به مع الفنان إيمان البحر درويش تم حلها في 2019، وأنه تقابل مع درويش في مجلس الدولة وتم حل جميع المشكلات.

وأكد مصطفى كامل إلى أن علاقته بـ إيمان البحر درويش جيدة، وأنه حاول الاتصال بالفنان من الدقيقة الأولى والتواصل مع أسرته، لافتًا إلى أنه كان يتحدث مع الفنان هاني شاكر، منذ دقائق، لعلاج الفنان إيمان البحر درويش.