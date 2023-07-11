حضري كفتة الدجاج المشوية على خطى المطاعم

تعتبر كفتة الدجاج المشوية، من أشهي وصفات الكفتة ما بين اللحم والدجاج، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية.

كفتة الدجاج المشوية

مقادير كفتة الدجاج المشوية

- الدجاج : 500 غراماً (مفروم)

- الثوم : 2 ملعقة صغيرة (مهروس)

- كزبرة خضراء : ربع كوب (طازجة ومفرومة)

- ريحان : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- الزعتر : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- الكراث : عود (مفروم)

- البيض : 1 حبة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الباذنجان : 1 حبة (مقطع مكعبا)

كفتة الدجاج المشوية

طريقة التحضير

في وعاء عميق، امزجي بيديكِ الدجاج المفروم مع الثوم، والكزبرة، والزعتر، والريحان، والكراث، ثم تبلي بالملح والفلفل الأسود.

غطّي الوعاء بالنايلون وضعيه في الثلاجة لحوالي ساعة.

ضعي الأعواد الخشبية في الماء لمدة 30 دقيقة.

أخرجي مزيج الدجاج من الثلاجة، وخذي مقدار 2 ملعقة كبيرة منه وقومي بتشكيلها على هيئة كرة كبيرة وأدخليها في العود الخشبي ثم اضغطي عليها جيداً.

ضعي في كل عود خشبي كرة من مزيج الدجاج، تليها مكعب باذنجان، ثم كرة أخرى، ومكعب باذنجان، ثم ضعي كرة ثالثة تليها آخر مكعب باذنجان.

حمّي الشواية وادهنيها بالزيت.

ضعي الأعواد الخشبية في الشواية لحوالي 15 دقيقة مع التقليب كل 3 دقائق حتى تنضج من جميع الجهات، ثم قدميها.