مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام المساهمات العقارية
تصدر نظام المساهمات العقارية محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بالتزان مع موافقة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، كما أصدر 13 قرارًا يضموا مجالات متعددة.
ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء -من حيث المبدأ- خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة خادم الحرمين اليوم، في قصر السلام بجدة، على إنشاء مركز وطني للمعلومات البحرية، كما وافق على نظام المساهمات العقارية، وعلى تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية، وأصدر 13 قرارًا وتناول العديد من الموضوعات الهامة، وعلى رأسها:
- نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الفرنسية، ولقائه مع الرئيس إيمانويل ماكرون.
- أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أن المجلس نوّه بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن المملكة والجمهورية الفرنسية من مضامين بشأن التعاون في مجالات الطاقة، وما يوليه البلدان من أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي، واتفاقية باريس؛ بما يتفق مع المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما.
- مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية خلال الأيام الماضية، في إطار جهودها الداعمة للعمل الجماعي والنهج متعدد الأطراف من أجل مواجهة التحديات العالمية والحفاظ على السلام والاستقرار، وتحقيق التنمية والازدهار.
- ما توصّل إليه الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية الذي عُقِد في موسكو، من اعتماد خطة العمل المشترك للفترة من عام 2023م إلى 2028م، والتنسيق بشأن مختلف القضايا السياسية الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
- حرص المملكة على تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة (أوبك بلس) لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، ومن ذلك الإعلان عن تمديد الخفض الطوعي البالغ (مليون برميل) يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل أغسطس القادم مع إمكانية تمديده.
- ما حققته المملكة من نتائج إيجابية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023م، انعكاسًا لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبنّاها الدولة بهدف تحقيق التطلعات المنشودة لازدهار الاقتصاد الوطني، والتقدم في المجالات كافة.
- اعتماد المنظمة العالمية للملكية الفكرية تعيين الهيئة السعودية للملكية الفكرية هيئةً للبحث والفحص التمهيدي الدولي.
- اعتماد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية في المملكة، مركزًا إقليميًا لخدمة دول المنطقة.