وزيرة الثقافة تحسم الموقف بدعم على الحجار|رئيس دار الأوبرا المصرية يعلق (تفاصيل)

أنهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الخلاف القائم بين الفنان مدحت صالح وعلى الحجار على مشروع إعادة تقديم تراث الغناء العربي، والتقت مع الحجار بمكتبها بالمجلس الأعلى للثقافة لمناقشة تبني وزارة الثقافة لمشروع 100 سنة غنا الذي قدمه الحجار، حيث يهدف المشروع إلى إعادة تقديم الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب منذ عصر محمد عثمان وحتى 100 عام.

الدكتورة نيفين الكيلاني والفنان علي الحجار

الدكتورة نيفين الكيلاني تنهي الجدل وتدعم الفنان علي الحجار

أوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني من خلال اللقاء العديد من البنود، ومناقشة المشروع ومراحل تنفيذه وتحديد الموعد المقترح لإطلاقه من دار الأوبرا المصرية كما تم الاتفاق على تبني واكتشاف المواهب الشابة من القاهرة والمحافظات الأخري وتقديمها للجمهور من خلال مشروع 100 سنة غنا لتكون نواة لجيل صاعد من المطربين يسعى لحماية التراث الغنائي وتوصيله للأجيال القادمة.

ويمكن أن يتعاون بالمشروع مجموعة من كبار نجوم ومشاهير الفن إلى جانب شباب الموزعين.

الدكتورة نيفين الكيلاني

وأشارت الدكتورة نيفين الكيلاني من خلال تصريحاتها ايضا في بيان رسمي منفتحة على التعاون مع كل المشاريع الجادة التي تهدف إلى الحفاظ على تراثنا الفني واكتشاف المواهب بجميع المجالات.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، تقديم كل أوجه الدعم للمشروع من خلال مسارح وفناني دار الأوبرا المصرية ليخرج بالصورة التي تليق بإرثنا الغنائى وأعرب الفنان الكبير على الحجار عن سعادته وترحيبه بهذا التعاون مع وزارة الثقافة مشيرًا إلى أن المشروع الذي يؤرخ لـ 100 عام من الغناء في مصر هو ثمرة إعداد ودراسات استمرت لسنوات طويلة مشيرًا إلى أن المشروع سيكون بوابة لتعريف الأجيال الجديدة بالطرب المصري الأصيل بطريقة تتناسب مع العصر الحالي، كما أننا نسعى من خلال المشروع لإحياء كنوز غنائية كانت قد أوشكت على الاندثار لعظماء التلحين والغناء بمصر وسيتم توزيعها بطريقة حديثة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وعلي الحجار

على الحجار " وزيرة الثقافة جبرت بخاطري"

أعرب الفنان علي الحجارعن سعادته الكبيرة، بـ دعم وزيرة الثقافة له، مشيرا في أول تعليق له، بعد لقائه مع الوزيرة: "معالي الوزيرة قالت لي إحنا عايزين نراضيك، بعد تعب 20 سنة عمال أهاتي أن حد يهتم بالموضوع، أنا شغال على مشروعي وعلى أغاني بليغ حمدي، أنا شغال على المشروع ده من 2002، مفيش سنة عدت غير لما أذكر الموضوع، وكنت في حفلاتي بقدم تاريخ الأغاني في مصر والمراحل وظروف مصر السياسة في وقت طرح الأغنية دي، كتر خيرها وزيرة الثقافة جبرت بخاطري".

تعليق رئيس دار الأوبرا المصرية علي النزاع القائم بين الطرفين

من جهة أخري، رد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، على تصريحات الفنان علي الحجار، مشيرا في بيان له: "دار الأوبرا المصرية تحرص دائمًا على ألا تكون طرفًا في خلاف أو نزاع مع أي من رموز الفن المصري، الذي نكن لهم جميعًا الاحترام والتقدير، ولتوضيح الصورة الكاملة للرأي العام ووسائل الإعلام أؤكد أن حفل الفنان مدحت صالح يختلف بشكل كامل عن ما سيطرحه علي الحجار، وهو 100 سنة غُنا، حيث سيقدم الفنان مدحت صالح مجموعة من الأغاني المختارة لأشهر قامات التلحين والموسيقى في مصر والعالم العربي، وعلى الجانب الآخر يتناول مشروع الفنان علي الحجار مسيرة الأغنية المصرية على مدار 100 عام راصدًا فتراتها الزمنية المختلفة وتطورها.