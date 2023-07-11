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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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التموين تضبط ٢٠٠ طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بمطروح

بطاقات التموين
بطاقات التموين

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح بالإشتراك مع مباحث التموين بمطروح في ضبط كميات كبيرة من الاقماح المحلية قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك بناء على توجيهات  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإستمرار الحملات الرقابية على الأسواق في محافظة مطروح وضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقالت هند محمود وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في مطروح أنه تم شن حملة مكبرة على أسواق محافظة مطروح، والتي نجحت في ضبط 48 طنًا من القمح المحلي كان أحد الأشخاص بتجميعها وتخزينها بغرض بيعها في السوق السوداء ،مضيفة أنه بذلك تصبح كميات الاقماح المهربة والمضبوطة بمعرفة مديرية التموين في محافظة مطروح خلال موسم توريد القمح حوالي 200 طنًا تقريبا.

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