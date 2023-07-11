طليقة مدحت صالح تسانده وتقتحم الأبواب المغلقة|علي الحجار لا استاذه ولا يحزنون
وجهت ليلى صديق زوجة الفنان مدحت صالح السابقة، هجوما عنيفا على الفنان علي الحجار، نتيجة عن ماحدث أثناء المشاحنات التي وقعت بينهما، وذلك بسبب اتجاه طليقها مؤخرا لغناء أغاني التراث في مشروعه "الأساتذة"، مما أثار غضب علي الحجار، بعدما أيقن أن مدحت صالح يستولي على مشروعه الغنائي "100 سنة غنا" الذي كان يروج له منذ سنوات طويلة.
كشفت ليلى صديق من خلال تصريحات لها، عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك قائلة :"بشكل واضح ومباشر محتاجة أرد كواحدة من جمهور الاستاذ الكبير مدحت صالح".
ليلى صديق " علي لا استاذه ولا يحزنون"
وأشارت ليلى صديق في حديثها معلقة :"أستاذ مدحت لما بيطلع مع علي الحجار في البرامج ويأستذه ده منتهي الذوق والتواضع من مدحت، علي لا استاذه ولا يحزنون، أن علي يقول احنا لا نتساوي اظن ان القاعدة الجماهيرية لأستاذ مدحت ترد علي الكلام ده، قصة احياء التراث فكرة اعم من انها تكون مشروع ومافيش حد واصي ولا يملك التراث، وده اتهام مفتعل وباطل.
ليلى صديق تصعق علي الحجار بتعلقها علي الأزمة
وأضافت ليلى صديق :"تقييم علي الحجار لحفلة مدحت مش فاهمة بأي اعتبار، قصة ان حفلة مدحت اخدت اهتمام اكتر من حفلة علي ده الطبيعي لان حفلة علي الحجار كانت تحت رعاية رجل الاعمال محمد العبد صاحب نادي ايزي سبورتس يعني حفلة خاصة، فطبيعي وزارة الثقافة ملهاش علاقة بتغطية الحفلات دي عموماً مش لعلي الحجار فقط".
ليلى صديق " تطاول منحط علي استاذ مدحت صالح من علي الحجار"
وأنهت ليلى صديق حديثها قائلة :"الاستاذ الكبير مدحت صالح مش ملزم يرد علي حملة مفتعلة مش من اهتماماته في اول تعليق مداخلة فيها تطاول منحط علي استاذ مدحت صالح من علي الحجار".
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