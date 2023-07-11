خطة "المالية" لخفض الدين لأقل من 80% طموحة.. اقتصادي يوضح

وضعت وزارة المالية خطة تستهدف خفض الدين بمعدل يتراوح ما بين 75% إلى أقل من 80% من إجمالي الناتج المحلي، وتعمل الخطة خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.

وزارة المالية تستهدف خفض الدين

وعلق د. وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، على الخطة الخاص بخفض الدين الخارجي بمعدل إلى أقل من 80%، موضحًا أن هناك خطة موجودة في وزارة المالية وتديرها بشأن الدين، وتستهدف زيادة سداد الدين، منوهًا بأن هذه الخطة حققت نتائج كبيرة خلال الفترة الماضية.

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خطة وزارة المالية لخفض الدين بمعدل يتراوح ما بين 75% إلى أقل من 80%

وأشار “جاب الله”، خلال تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، إلى أن الدين سار في مسار تنازلي من خلال هذه الخطة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن ازمة كورونا وما تلاها من حرب روسيا وأوكرانيا كانت سببًا في ما يحدث الآن وتسببت في ضغوط كبيرة عن الاقتصاد المصري نتيجة الأزمة التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية والتي مازال أثرها قام إلى الآن، بالإضافة إلى ما سبقه من أزمة كورونا.



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وأوضح أن ما يتحدث عنه وزير المالية اليوم من خلال وضع خطة لخفض الدين خلال الـ5 سنوات المقبلين، هو تحديث وتجديد للخطة التي كان تم وضعها سابقًا، مؤكدًا أن إعادة التمسك بمستهدفات خفض الدين كنسبة، وتأتي بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل السيطرة على الدين وعدم الاقتراض إلا للضرورة القصوى، وهذه التوجيهات من قبل القيادة السياسية.

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وأضاف أن ما يحدث الآن هو تحرك تنازلي والنزول بسقف الدين إلى نسب ما بين 75% إلى 85% من الناتج الإجمالي، بعدما كانت المعدلات مرتفعة بأكثر من 90%، مشددًا إلى أن الاقتصاد المصري قادر على النزول بسقف الدين إلى المستويات المعلنة، مؤكدًا أن هناك إدارة كاملة تتعامل مع نسب الدين وتعمل على التقليل من نسبته.