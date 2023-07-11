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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

1501 مليار جنيه إجمالي إيرادات السنة المالية 2022/2023

إيرادات السنة المالية
إيرادات السنة المالية

 أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إجمالي إيرادات السنة المالية 2022/2023 قيمتها 1501 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 11.5%، بالإضافة إلى إيرادات ضريبية بقيمة نحو 1211 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى نحو 23%، وهو معدل غير مسبوق على الإطلاق، مستعرضًا النتائج الأولية للسنة المالية 2022/2023.

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 وأوضح محمد معيط، أن إجمالي المصروفات 2.13 تريليون جنيه بنسبة نمو 16.3%، مؤكدًا ان هناك فائض أولي بنحو 157 مليار جنيه، مقارنة بـ 100 مليار جنيه فائض أولي في العام الماضي، وفيما يتعلق بالعجز الكلي، وضح أنه يمثل حوالي 618 مليار جنيه، ومن المتوقع بعد تدقيق الأرقام أن يكون في حدود 6.2% مقارنة بـ 6.1% في العام الماضي.

 

 وأشار إلى أنه لولا ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، وكذا تأثير سعر الصرف لكان العجز الكلي أقل بكثير، حيث إن تحقيق 6.2% في ضوء هذه المتغيرات والتدخل المستمر بالحزم الاجتماعية وغير ذلك من المصروفات الإضافية بمثابة تأكيد على القدرة والتحكم في المالية العامة رغم كل الصدمات الشديدة والآثار المرتبطة بالمتغيرات التي يشهدها العالم.

 

 وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية.

 خطة الوزارة السنة المالية المقبلة:

 وأضاف أن الوزارة وضعت خطة تستهدف أن تشهد السنوات الأربع أو الخمس المقبلة خفضًا للدين بمعدل يتراوح ما بين 75% إلى أقل من 80%، لافتًا إلى أنه خلال 43 سنة من عمر المالية العامة شهدت أفضل سنة لنسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي هي السنة التي وصلت فيها إلى 79.8%، ولذا فهي خطة مهمة للتأكيد على قدرة الدولة للأخذ في الديون نحو مستويات أقل وتؤكد القدرة على تحقيق المسار النزولي للدين.

 

 كما تحدث الدكتور محمد معيط عن نقطة أخرى تتمثل في أن وزارة المالية وضعت خطة لاستهداف تمويلات وتسهيلات تمويلية اعتبارًا من شهر يوليو الجاري حتى 31 ديسمبر تقترب من 3 مليارات دولار، أي ستبدأ من هذا الشهر حتى نهاية العام. 

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