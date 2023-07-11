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الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحالة شاب ابتز فتاة بصورها الشخصية للمحاكمة

بوابة الوفد الإلكترونية

أحالت نيابة منشأة ناصر، اليوم الثلاثاء،  شاب للمحاكمة أمام محكمة الجنايات ، لاتهامه بابتزاز فتاة بصور شخصية لها عبر تطبيق  "واتس اب" .

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تفاصيل ابتزاز شاب لفتاة بصورها الشخصية 

ترجع تقاصيل الواقعة عندما تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة؛ من القبض على   شاب لتورطه فى ابتزاز فتاة بدائرة قسم منشأة ناصر وإرسال رسائل تحوى صورا شخصية لها، حيث تبلغ من أحد المواطنين بتضرره من قيام مُستخدم تطبيق المحادثات "واتس آب " بإرسال رسائل لكريمته تحوى صورا خاصة لها مصحوبة بعبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور.

 وباستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث توصلت التحريات إلى أن مُرتكب الواقعة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود أثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الورقية