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الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

استمرار حبس المتهم بالتخلص من صديقه فى المرج

بوابة الوفد الإلكترونية

جدد قاضى المعارضات المختص بالمرج، اليوم الثلاثاء، حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيق قتل زميله بطلق خرطوش، بسبب قيام المجني عليه بصفعه على وجهه.

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حبس سائق دهس سيدة في المرج

تفاصيل قتل شخص على يد زميله بطلق خرطوش

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث المرج، يفيد باستقبال مستشفى اليوم الواحد، نقاش مصاب بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسده.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث المرج لمكان الواقعة وتم تشكيل فريق بحث مكبر لكشف غموض الحادث وملابساته.

تحريات ضباط مباحث المرج كشف عن أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه "نقاش"، وأثناء عملهما "نقاشه"، داخل شقة فى منطقة المرج، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى، قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح نارى، وأطلق النار على زميله وفر هاربا.

وعقب إصدار إذن من النيابة العامة تمكن ضباط المباحث في المرج من ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة.

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