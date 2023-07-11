تجديد حبس المتهمين بسرقة أجزاء سيارة من ورشة بالقاهرة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات ، لقيامهما بسرقة أجزاء من سيارات من إحدى الورش الكائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على (شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلى) لقيامهما بسرقة أجزاء من سيارات من إحدى الورش الكائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر القفل" وارتكابهما واقعة سرقة أخرى من داخل ورشة بدائرة قسم شرطة الوايلى، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" أمكن ضبطه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة