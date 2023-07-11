عاجل
8 مليار نسمة عدد سكان العالم فى يوليو و104.5 مليون نسمة سكان مصر إيمان البحر درويش.. مفاجأة في الصورة المتداولة لمرضه "تفاصيل"
الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

 صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024. 

txt

الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الجزائري الملفات العاجلة بين البلدين

txt

السيسي يصدق على 10 قوانين بربط حسابات ختامية لموازنات عدد من الهيئات

 وجاءت فى المادة الأولى من القانون:

 قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ ٤,٣٤٩,٢١٤,١٦١,٠٠٠ جنيه (فقط) وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليار ومائتان وأربعة عشر مليون ومائة وواحد وستون ألف جنيه). 

 

 إيرادات الموازنة العامة للدولة:

 كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ٢,٢٠٨,٨٦٠,٢٥٢,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائتان وثمانية مليارات وثمانمائة وستون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألف جنيه).

 

مواد متعلقة

الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الجزائري الملفات العاجلة بين البلدين

السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات

الرئيس السيسي يمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لرؤساء الهيئات القضائية السابقين

علاقة الرئيس السيسى بالمرأة المصرية "حدوتة وطنية" (شاهد)

بكرى: الرئيس السيسي نيته خالصة ويريد لمصر الوقوف على رجليها (فيديو)

السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد
الجريدة الورقية