الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.

وجاءت فى المادة الأولى من القانون:

قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ ٤,٣٤٩,٢١٤,١٦١,٠٠٠ جنيه (فقط) وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليار ومائتان وأربعة عشر مليون ومائة وواحد وستون ألف جنيه).

إيرادات الموازنة العامة للدولة:

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ٢,٢٠٨,٨٦٠,٢٥٢,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائتان وثمانية مليارات وثمانمائة وستون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألف جنيه).