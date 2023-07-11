تسليم وزير المالية الموزمبيقي السابق للولايات المتحدة

أعلنت اثليندا ماثى، المتحدثة باسم وزارة داخلية جنوب إفريقيا، عن تسليم وزير المالية الموزمبيقى السابق المتهم باختلاس مالى أدخل بلاده في حالة اضطراب، إلي مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع.

وقالت ماثى، إن هناك خطط لتسليم مانويل تشانغ وزير المالية الموزمبيقى السابق إلي الولايات المتحدة، مضيفًا بأن مكتب التحقيقات الفيدرالى المتواجد في الدولة، وصل بالفعل وعلي استعداد لأخذه.

مانويل تشانغ وزير المالية الموزمبيقي السابق

في عام 2018، احتجز مانويل تشانغ في جنوب إفريقيا، بناءًا علي طلب من السلطات الأمريكية، بعد اتهامه في قضية “ الديون المستترة”، واستخدم فيها النظام المالى الأمريكي لأختلاس أموال كبيرة.

في ديسمبر الماضي ، رفضت العدالة في جنوب إفريقيا الطلب الذي قدمته حكومة موزمبيق ضد تسليم مانويل تشانغ ، مما مهد الطريق أمام تسليمه إلى الولايات المتحدة.

في عام 2016 تداول الأخبار حول فضيحة “ الديون الخفية”، بعد أن اقترضت الشركات المملوكة للدولة في موزمبيق، بطريقة غير قانونية ملياري دولار (1.8 مليار يورو) في عامي 2013 و 2014 - حيث كان السيد تشانغ وزيرًا للمالية.

أعلنت دولة جنوب إفريقيا، رفض منح التصاريح المؤقتة لـ 180 ألف زيمبابوي يعيشون في البلاد، والمحكمة قالت أنه مخالف وغير قانوني وغير دستوري.

قالت محكمة بريتوريا العليا، إن قرار إنهاء تصريح الإعفاء الخاص بزيمبابوي يعد غير قانوني وغير دستوري وباطل، موضحة بأن التصاريح سارية لمدة 12 شهرًا القادم.

وقالت وزارة الداخلية بجنوب إفريقيا في بيان إنه سيتم تفصيل "خطوات أخرى ، بما في ذلك الاستئناف (إن وجدت)"، شددت لوائح الهجرة الخاصة بها في السنوات الأخيرة، إن القوة الصناعية الرائدة في القارة والمغناطيس للمهاجرين الاقتصاديين ، جنوب إفريقيا تكافح البطالة المستوطنة (32.9 ٪) ، حسبما ذكر فرانس برس.

زيمبابوي

جدير بالذكر أن دولة زيمبابوي، قد فروا من البلاد عقب الأزمة السياسية والأقتصادية التي لحقت البلاد، وفي عام 2009 بناءًا علي تصريح من حكومة جنوب أفريقيا باستضافة المواطنين لمدة 4 سنوات تراجعه عن قرارهم.

ومنذ ذلك الحين تجديد هذه التصاريح باستمرار ، لكن بريتوريا أعلنت في عام 2021 أنه لن يكون هناك أي تمديدات أخرى بعد ديسمبر 2022 ، مما يمهد الطريق لعمليات الإخلاء الجماعي. مؤسسة هيلين سوزمان ، التي تناضل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان ، اتخذت إجراءات قانونية العام الماضي لإلغاء هذا الإجراء.

وقالت المنظمة المحلية إن حكم المحكمة الصادر يوم الأربعاء له "أهمية كبيرة" بالنسبة للزيمبابويين "الذين عاشوا بشكل قانوني في جنوب إفريقيا منذ ما يقرب من 15 عامًا".