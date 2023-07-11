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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شيتوس: عدد من المدربين رفضوا تدريب الأولمبي وميكالي مهمته صعبة

شيتوس وميكالي
شيتوس وميكالي

أكد وائل رياض شيتوس، المدرب العام للمنتخب الوطني الأولمبي، أنه راضي وسعيد للغاية بالنجاحات التي حققها مع المنتخب الأولمبي خلال الفترة الحالية، سواء مع الجيل الحالي بالتواجد فى الأولمبياد المقبلة فى باريس 2024، أو الوصول لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، مع الكابتن شوقي غريب.

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وتحدث شيتوس في تصريحات تلفزيونية، حيث قال:" بالتأكيد سعيد بالنجاحات التي حققتها خلال الفترة الأخيرة، كما أحمد الله على التأهل لأولمبياد باريس".

وأكمل:"كنا قريبين للغاية من تحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، لكننا سعداء بما وصلنا له". 

وتابع:" يوجد هناك مدربين رفضوا تدريب المنتخب الوطني الأولمبي، بسبب أن الجيل الحالي غير معروف كلاعبين والأمور كانت غير واضحة ، كما هناك البعض قال أنا مستقر فى النادي الذي أقوم بتدريبه، لذلك مهمة روجيرو ميكالي كانت صعبة للغاية". 

وأردف:" البرازيلي مهمته كانت صعبة من اليوم الأول، لكنه شخص رائع ويرغب فى تحقيق النجاحات". 
وكان المنتخب الوطني الأولمبي قد نجح في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، بعدما وصل لنهائي كأس الأمم الإفريقية أمام المغرب لكن خسر اللقب بهدفين مقابل هدف.

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