أحمد حسن: رحيل إمام عاشور مبكرًا يؤثر على احتراف المصريين

قال أحمد حسن قائد المنتخب الوطني السابق ولاعب الأهلي والزمالك ، أن رحيل إمام عاشور عن ناديه ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد 6 أشهر فقط من الانضمام منذ رحيله عن نادي الزمالك ، يؤثر على احتراف اللاعب المصري.





وقال أحمد حسن خلال تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر الإذاعة :" رحيل إمام عاشور المميز واللي بالطبع يفيد أى فريق عن ميتلاند الدنماركي بعد 6 أشهر فقط من الرحيل عن نادي الزمالك وخوض تجربة جديدة في الاحتراف أمر غريب ويؤثر على اللاعب المصري فى الاحتراف الخارجي وسمعة اللاعبين.



وأضاف قائد منتخب مصر السابق خلال تصريحاته :" احتراف أى لاعب خارج مصر يعطي صورة عن اللاعبين المصريين واتمني اللاعبين تنظر لنموذج محمد صلاح الناجح كذلك محمد النني وأحمد حجازي وكيفية العمل الشاق الذي قامه به فى الاحتراف الخارجي ، لذلك بالطبع هذه العودة السريعة تؤثر على احتراف أى لاعب مصري.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اقترب من التعاقد مع إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من فريق ميتلاند الدنماركي.

قمة الدوري ..

على صعيد آخر ، يستضيف ستاد القاهرة الدولي ، مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء يوم الخميس المقبل لحساب مواجهات الدور الثاني من بطولة الدوري.

ويخوض الأهلي مواجهة القمة بعد أن توج رسميًا بلقب الدوري أمس الاثنين مستفيدًا من خسارة بيراميدز أمام سيراميكا بثنائية لهدف ، كما حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين من دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وتقدم الأحمر في المواجهة التي أقيمت على برج العرب بالهدف الأول في الدقيقة 10 من ركلة جزاء سددها علي معلول، قبل أن يضيف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 13 من تمريرة بيرسي تاو، التي وضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى وزيارة شباك الاتحاد ومضاعفة النتيجة.

وبهذا الانتصار تمكن الأهلي من رفع رصيد الأهلي للنقطة 75 ، في الوقت الذي تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 42.

بينما فاز الزمالك على نظيره فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، مساء السبت الماضي على ستاد السلام ضمن فعاليات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.