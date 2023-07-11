الرئيس الأوكراني يصل إلى ليتوانيا للمشاركة في فعاليات قمة الناتو

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدينة فيلنيوس الليتوانية، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في فعاليات قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

فولوديمير زيلينسكي

وقال سيرجي نيكيفوروف السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، للصحفيين الذين حضروا قمة الناتو: "لقد وصل الرئيس إلى فيلنيوس حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، في وقت سابق، أن زيلينسكي سيحضر عشاء قادة الناتو الليلة، والاجتماع الافتتاحي لمجلس الناتو وأوكرانيا غدا.

وتعقد قمة الناتو في مدينة فيلنيوس بليتوانيا في 11-12 يوليو الجاري، وخلال القمة تتوقع أوكرانيا الحصول على ضمانات أمنية واضحة وتخطيط آفاق بشأن عضويتها في الحلف.

الكرملين يؤكد وجود خلافات مع تركيا

وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، وجود خلافات في وجهات النظر بين بلاده وتركيا دون ذكر أسباب هذه الخلافات، مشيرًا في نفس الوقت إلى وجود جزء من هذه العلاقات يتوافق مع مصالح البلدين.

وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء - : إن موسكو عازمة على تطوير الحوار مع تركيا، ففي ظل وجود كل الخلافات المعروفة نعتزم تطوير حوارنا وعلاقاتنا مع جمهورية تركيا حيث يكون ذلك مفيدًا لنا ولهم.

وفيما يتعلق بعلاقة تركيا بالدول الأوروبية، قال المتحدث باسم الكرملين: "يتعين على أنقرة عدم وضع نظارات وردية، فلا أحد في أوروبا يريد انضمامها للاتحاد الأوروبي.

وتابع بيسكوف: "يمكن لتركيا أن تتجه نحو الغرب، فنحن نعلم بأنه في تاريخها كانت هناك فترات من التوجه المكثف نحو الغرب وكانت هناك فترات أقل كثافة، ولكننا نعلم أيضًا أن الأوروبيين لا يريدون رؤية تركيا في أوروبا.