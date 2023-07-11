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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

محامي إيمان البحر يفجر مفاجأة بشأن صورته: سنقاضي مروجي الإشاعات

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش

قال أحمد مهران، محامي الفنان إيمان البحر دوريش، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من روج لشائعات أو معلومات غير صحيحة ضد موكلي.

 

صورة إيمان البحر درويش 

وأوضح مهران أن الصور والمنشورات المتداولة، بشأن المطرب إيمان البحر درويش، غرضها التشهير والإضرار.

 

الحالة الصحة لإيمان البحر درويش

 

وأكد محامي إيمان، أن الفنان الكبير بخير وبصحة طيبة بعد ان كان يمر بأزمة صحية والحمد لله تعافى بخير.

الفنان إيمان البحر درويش

رد فعل الجمهور على تعليق محامي إيمان البحر 

كتب أحد المتابعين: "ربنا يشفي كل مريض، وما حدث عيب غيب و حرام و ما يصحش حد بعمل كده، وعلقت آخرى "مش متخيلة، انا من محبيه ومعجبينه، فنان راقي ومحترم، بجد الواحد في قمة الحزن، ربنا يشفيه ويعافيه يارب.

 

وقل حساب يحمل اسم مونكا محي "ماهي بنته هي اللي نشرت، فطبيعي البوست الناس كلها تشيره، مش فاهمه بردو المغزى من البوست ده!".

 

وعلقت صاحبة حساب يحمل اسم دعاء إبراهيم، على منشور محامي إيمان البحردرويش، "كل واحد بيحاول يركب الترند على حساب الرجل المريض حتى الصورة والجملة اللى كتبتها بنته شايفة ان ملهاش لازمة وليه تنزل صورته بالشكل دا ربنا يهدى.

 

تصدر إيمان البحر درويش، مؤشرات بحث رقم 1 بموقع جوجل، اليوم الثلاثاء، بعدما نشرت أمنية البحر درويش صورة لوالدها الفنان القدير وهو على فراش المرض بعد تعرضه لوعكة صحية عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وبحث المصريون عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش، خاصة أن الصورة التي نشرتها نجلتها تظهر أعراض تغلب المرض عليه، وتدهور حالته الصحية، سائلين الله عز وجل أن يتمم شفاءه على خير.

 

ونشرت ابنة الفنان إيمان البحر درويش، الصورة عبر حسابها الشخصي "فيس بوك" بتعليق: "سيشهد التاريخ، إن دا بقى الفنان إيمان البحر درويش"، مما دفع كل محبي الفنان القدير للدعاء له بالشفاء العاجل. 

 

المتحدة تتكف بعلاج إيمان البحر درويش

 

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مفاجأة سارة بشأن الفنان الكبير إيمان البحر درويش، وذلك بعد ساعات من تداول صورته على فراش المرض. 

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