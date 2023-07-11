خالد عيد: لم تكن هناك منافسة على لقب الدوري هذا الموسم

كشف خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن أن الموسم الحالي من مسابقة الدوري المصري الممتاز، لم يكن الأقوي، مقارنًة بالمواسم السابقة، كما أن النادي الأهلي حسم البطولة مبكرًا.

وقال خالد عيد فى تصريحات تلفزيونية:" مسابقة الدوري هذا الموسم الحالي، لم يكن الأفضل مثل المواسم الماضية، حتي المنافسة على القمة".

وتابع:"الأهلي حسم الدوري بشكل مبكر خلال النسخة الحالية، لكن الزمالك لم يتواجد حتي فى المنافسة مثل السنوات الأخيرة حتي الأمتار الأخيرة".

وأكمل عيد تصريحاته:" هناك فرق كثيرة كانت قريبة من الهبوط للقسم الثاني، ولكن فى النهاية استطاعت البقاء، لذلك أري أن الدوري الموسم الحالي بالطبع صعب، ولكن كانت المنافسة ليس مثل المواسم الماضية.

الجدير بالذكر أن مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي سيطر عليها التعادل السلبي، ليتبقى مباراة واحد لزعيم الفلاحين أمام حرس الحدود.