كوريا الجنوبية والبرتغال تبحثان تعزيزالتعاون في الرقائق والقطاع الرقمي

بحث الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون في صناعة أشباه الموصلات والصناعة الرقمية.

كوريا الجنوبية والبرتغال

وقال المكتب الرئاسي الكوري، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية، إن الجانبين اجتمعا على هامش قمة منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" لمناقشة سبل تعزيز التعاون العملي بين البلدين، فضلا عن الشؤون السياسية الدولية.

وأعرب رئيس الوزراء البرتغالي عن أمله في التعاون الوثيق مع الشركات الكورية الجنوبية لتصنيع أشباه الموصلات لتمكين البرتغال من الانضمام إلى تحالف سلسلة القيمة لسلسلة التوريد العالمية.

كما أكد الرئيس الكوري أنه سيقدم الدعم للتعاون بين الشركات في البلدين، معربا عن أمله في تعزيز التعاون العملي في مجالات مثل القطاع الرقمي والتعاون الإنمائي وتبادل الأفراد.

وفي لقاء آخر على هامش قمة الناتو، اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته على ضرورة تعميق التعاون في صناعة أشباه الموصلات.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات واسعة النطاق، بما في ذلك الدفاع والأمن والذكاء الاصطناعي والرقائق والطاقة النووية، بعد زيارة روته إلى كوريا الجنوبية في نوفمبر الماضي.