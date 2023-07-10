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الإثنين 10 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كوريا الجنوبية تنفي ادعاء جارتها الشمالية باختراق طائرة أمريكية مجالها الجوي

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

نفت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، ادعاءات جارتها الشمالية حول انتهاك طائرة استطلاع أمريكية المجال الجوي لبيونج يانج، حسب ما أفادت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية.

 

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ودعت الهيئة في بيان، نقلته وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، كوريا الشمالية إلى وقف الأعمال التي تصعد التوتر بادعاءات كاذبة مضيفة أن طلعات أصول المراقبة الجوية والاستطلاع الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية تعتبر عمليات مراقبة منتظمة، مؤكدة على أن ادعاء الشمال بانتهاكها مجالها الجوي غير صحيح.

 

طلعات استفزازية

وأضافت أن وزارة الدفاع الكورية الشمالية اتهمت في بيان، نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في وقت سابق من اليوم، طائرة تجسس أمريكية بانتهاك مجالها الجوي مؤخرا، محذرة من عدم وجود ضمان بعدم إسقاط مثل هذه الطائرات.
وأشارت إلى أن زعم متحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الشمالية أن طائرات استطلاع أمريكية قامت بطلعات "استفزازية"، مثل RC-135، وU-2S، وRQ-4B، فوق البحر الشرقي والبحر الأصفر من 2 يوليو إلى الأحد،لافتة إلى قول المسؤول "ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادث مروع مثل إسقاط طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الشرقي".
من جانبه قال المتحدث باسم الهيئة الكورية الجنوبية المشتركة للقوات المسلحة العقيد لي سونج-جون إن إذا أسقطت كوريا الشمالية أحد أصول الاستطلاع الأمريكية، فلدينا الاستعداد اللازم لمواجهة استفزازات كوريا الشمالية، وأضاف أنه إذا تم الكشف عن مثل هذه التحركات أو إذا كانت هناك أي مؤشرات على ذلك، فسنتخذ إجراءات لازمة.

وفي سياق آخر، رتفع الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية خلال مايو الماضي بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر الذي سبقه، نتيجة زيادة مبيعات التجزئة والاستثمارات في المرافق، وفقًا لبيانات معهد التنمية الكوري.

وأوضحت البيانات أن الاقتصاد الكوري تجاوز أدنى مستوياته مؤخرًا على خلفية انتعاش قطاع التصنيع، كما أن الصناعة التحويلية تظهر بوادر على تحسن الانكماش، بينما انخفضت صادرات أشباه الموصلات التي تعد عنصر التصدير الرئيسي في كوريا الجنوبية، بنسبة 28% على أساس سنوي في يونيو وسط انخفاض الطلب وانخفاض أسعار الرقائق.

من جهة أخرى، ارتفع إنتاج كوريا الجنوبية في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء خلال شهر مايو بنسبة 3.2% على أساس شهري بعد الأداء القوي في قطاعين السيارات والرقائق، بعد أن سجلا نموًا بلغ 8.7% و4.4% على التوالي.

 

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