تفضل الأمهات تحضير الوصفات الشهية المفيدة لصحة ابنائها لتعزز مناعتهم، لذا ترغب في شراء الدجاج واللحم والسمك في كثيرًا من الأوقات.

ويعد البفتيك من الأطعمة الشهية المفضله لدى الكبار والصغار لمذاقه الذكي وسهولة تحضيره.

الويم نقدم لكٍ طريقة تحضير طريقة عمل البفتيك المشوي بخطوات سهلة وسريعة.

البفتيك من وصفات اللحم المحببة للجميع والتي تُقدم بالعادة بجانب وصفات الأرز المفلفل، جربي تقديم وصفتنا من مطبخ سيدتي مشوية مع التتبيلة المميزة، وبالصحة والعافية

المقادير

- اللحم : نصف كيلو (شرائح)

- صلصة الباربيكيو : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة

- الصويا صوص : ملعقة صغيرة

- العسل : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- الثوم : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- صلصة ورشسترشاير : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

طريقة تحضير

ضعي الخل البلسمي، والورشسترشاير، والعسل، وزيت الزيتون، وصوص الباربكيو في وعاء وقلبي المكونات جيداً.

أضيفي الثوم المفروم، والبصل المفروم، والملح، والفلفل الأسود، وقلبي المكونات حتى تمتزج.

ضعي شرائح اللحم في خليط التتبيلة، واتركيها في الثلاجة ليلة كاملة.

سخني الشواية، واشوي البفتيك وقلبيه على الجانبين حتى ينضج تماماً، ويُقدم.