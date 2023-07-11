الناتو يخطط للرد على هجوم روسي| فيديو

وضع حلف شمال الأطلسي، خطط أولية للرد على هجوم روسي محتمل، بعدما دفعت الحرب في أوكرانيا "الناتو" إلى تغيير قواعد اللعبة، للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة يضع الحلف خططًا لهجوم روسي محتمل.

وجاءت خطوة وضع خطط أولية للرد على هجوم روسي محتمل، قبيل انعقاد قمة الناتو المقررة اليوم في ليتوانيا، لمناقشة التهديدات الأمنية ، وفرص انضمام أوكرانيا للحلف.

وقال جيتاناس نوسيدا، رئيس ليتوانيا: “حقيقة أننا نلتقي بجوار معتدٍ لنرسل له إشارة قوية على وحدتنا وعزمنا، نحن متحدون وسندافع عن كل شبر من التحالف، ويجب أن تنعكس وحدتنا وتصميمنا، ليس فقط في الإعلانات، ولكن أيضًا في قرارات سنتخذها هنا في فيلنيوس خلال الأيام المقبلة..

وعلى مدى عقود لم يشهد الحلف حاجة إلى خطط دفاعية إلا أن الحرب الدائرة خارج حدوده في أوكرانيا دفعت الحلف لزيادة عدد قوات الرد السريع، وهى مزيج من القوات البرية والبحرية والجوية، المصممة للانتشار السريع في حالة الهجوم".

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: “ الناتو يضع خطط الرد على أي هجوم روسي: ”سندافع عن كل شبر من أراضي الحلف".

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