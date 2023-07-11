صورة إيمان البحر درويش تصدم محبيه.. نقيب الموسيقيين يحاول الوصول إليه

أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا صحفيًا بشأن الصورة المتداولة للفنان الكبير إيمان البحر درويش على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

بيان نقيب المهن الموسيقية:



وتضمن بيان مصطفى كامل الآتي:" بشأن الصورة المتداولة للفنان إيمان البحر درويش

أتقدم بخالص الدعاء بالشفاء للفنان الكبير إيمان البحر درويش".

وأضاف نقيب الموسيقيين: "وأعلن أنه منذ الساعة الواحدة ليلًا وصلتني رسائل من بعض السادة الزملاء الصحفيين تتضمن صورة للفنان علي فراش المرض، وقمت بالاتصال بكل من أعرفهم".

وتابع “كامل”: "بل وناشدت على صفحتي الخاصة كل الزملاء بالمجتمع الموسيقي للاستدلال عن رقم الفنان إيمان البحر أو رقم ابنته، وبمجرد أن وصلني رقمان تحديدًا قمت بالاتصال بهما على الفور وكان أحدهما مغلق والثاني لم يتم الرد عليه نهائيًا".

واستكمل مصطفى كامل: "ثم أرسلت رسالة على صفحة السيدة أمنية نجلته، وأيضًا لم يتم الرد على الرسالة".

واختتم نقيب المهن الموسيقية، قائلًا: “أعلن بصفة شخصية ونقابية أنني والنقابة على أتم الاستعداد لتقديم كل ما يمكن تقديمه على أكمل وجه بل وأكثر من ذلك، داعيًا المولى عز وجل أن يمهلنا الوقت حتى نؤدي دورنا الشخصي والنقابي برعاية الفنان الكبير إيمان البحر درويش حتى تمام الشفاء بإذن الله”.

ايمان البحر درويش

وكان تداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، صورة للمطرب الكبير إيمان البحر درويش وهو على فراش المرض، ما جعل جمهوره ومتابعيه وزملائه في حالة من القلق على حالته الصحية.

إيمان البحر درويش:

مطرب وممثل مصري، ولد بحي كوم الدكة باﻹسكندرية عام 1955، وحصل على بكالوريوس هندسة من جامعة اﻹسكندرية.

بدأ إيمان البحر درويش مشواره الغنائي بتكوين كورال غنائي أثناء دراسته بالكلية، وذلك لتقديم أعمال جده الفنان الراحل (سيد درويش)، وقد حقق شهرة على مستوى طلاب الجامعة في مجال الغناء، وفي أحد الأيام غنى في حفل زفاف أحد أصدقائه وكان من بين الحاضرين أحد المقاولين الذي تعرف عليه وطلب منه العمل كمهندس بشركته، وظل فيها لمدة 6 شهور، ثم قدمه المقاول لشقيقه المنتج الفني (عاطف منتصر) لينتج له أول شريط غنائي، وكان عبارة عن إحياء لتراث جده بعنوان (الوارثين)، وكان ذلك فى عام 1982 ولكنه لم يحقق النجاح المنتظر إلا بعد ظهور إيمان البحر على شاشة التليفزيون عام 1983.

ايمان البحر درويش

وقد أسس إيمان شركة لإنتاج شرائط الكاسيت باسم ( شركة أمواج)، وأصبح ينتج ألبوماته بنفسه، وقد عين إيمان البحر درويش نقيبًا للموسيقيين عام 2012.

شارك في بطولة أفلام (طير في السماء، تزوير في أوراق رسمية، حكاية في كلمتين) ومسلسل (حبيبي الذي لا أعرفه).