الجالية المصرية بالكويت تنظم حفل لأعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة.. صور

بعد إنتهاء مدة عملهم..

نظمت الجالية المصرية بدولة الكويت، احتفالية كبيرة، لأعضاء البعثة الدبلوماسية بسفارة جمهورية مصر العربية بدولة الكويت، وذلك بعد انتهاء مدة بعثتهم الدبلوماسية التي استمرت أربعة أعوام من الجهد المتواصل في العمل لخدمة أبناء الجالية المصرية في شتى المجالات، وذلك في لمحة تعبيرية عن أواصر المحبة والتفاعل بين روابط الجالية المصرية بدولة الكويت وأعضاء البعثة الدبلوماسية.



جاء الاحتفال بحضور نائب السفير ندين مراد، والمستشار أحمد أبو المجد، والسفير اسامه شلتوت والمستشارة ندى عادل ولفيف من رؤساء الروابط المصرية بالكويت، وتم تكريمهم وتوديعهم متمنيين لهم مسيرة عمل قادمه مكللة بالنجاح والتقدم لخدمة الوطن .



بدء اللقاء بكلمة السفير أسامة شلتوت رئيس البعثة الدبلوماسه بدولة الكويت، فجاءت الكلمات تحمل اصالة التعبير من قلبٍ مُحب للوطن ومُحب للعاملين معه، معبراً عن سعادته بالتوصل المثمر بين ابناء الجالية المصرية واعضاء البعثة فى السفارة المصرية هذا ما يؤكد ان الروح المصرية تخدم الوطن كلٍ في مكانه سواء داخل السفارة او خارجها وهذا التلاحم والترابط بين ابناء الشعب المصري فى غربتهم انما هو تمثيلُ لقلب رجل واحد واعي ومثقف بدوره الفعال في تقديم خدماته لوطنه الحبيب، مستطردًا: “لكل من الزملاء المُكرمين وان الباب مفتوحاً لاي فكرة واقتراح ايجابي بناء” .



ومن جانبه اشاد رئيس ملتقى المصريين بالكويت هاني كمال، عن الدور التفاعلي المثمر الذي قام به المستشار احمد ابو المجد خلال الاربعه اعوام الماضية والتي كان لها الكثير من الاثر في نجاح الفعاليات والمؤتمرات والانشطة التي يقدمها الملتقى لخدمة ابناء الجالية بالكويت وابراز الدور الثقافى والفنى فى تلك المشاركات.

واعرب هاني كمال عن سعادته بهذا التعاون المثمر، متمنياً لسيادته المزيد من النجاح والابداع فإنه خير من يمثل بلده بتوفير طاقاته الابداعيه فى ذلك كما عاهدناه انه دائماً معنا في الصفوف الاولى لخدمه وطننا الحبيب مصر.

كما ثمن دور نائب السفير نادين مراد الذي لا ينسى من جُهد وعمل متواصل بشكل دائم لخدمة ابناء الجاليه المصرين بالكويت فتحية شكر وتقدير لهما يجمعها القلب وينطقها اللسان برؤه صادقة.



ومن جانبه اشاد الدكتور ابراهيم سلام المنسق العام للانشطه الثقافيه والفنيه بالدور التفاعلي والمثمر لكل من نائب السفير والمستشار احمد ابو المجد متمنياً لسيادتهم حياة ومثيرة عمل مليئة بالجد والإجتهاد كما تعودناها منهم .



كما اكد المستشار جمال ابو الخير رئيس المجلس الاستشاري للملتقى على الدور الايجابي وحسن التعامل في تسهيل كافة العوائق في شتى المجالات .



كما اشادت صفاء الاصولى رئيس رابطة البحيرة، بمدى الوضوح والتفانى في العمل والتسابق الى ماهو جديد ومثمر لابناء الجاليه مما يقدمه كل منهما .



و بدوره اعرب عن شكره محمد خفاجى رئيس رابطة ابو تيشت بالكويت، عن حسن التعمل الذي لاقاه من كليهما فى المبادرة لتقديم كافة الخدمات لإنجاح الانشطة المقدمه على اكمل وجه .



كما تقدم نايف عثمان رئيس رابطة شباب اسيوط ، بعزيز شكرك وامتنانه لكليهما، وبدورة تقدم ابراهيم عبد الغفار ممثل رابطة اسيوط بالكويت بالتهنئة الخالصه لكليهما .



ومن جانبه تناول رئيس رابطة مُبدعي مصر بالكويت الشاعر هشام الرفاعى بقصيدة شعرية امتلأت بمزيج من المشاعر المخلصة لكليهما التي تعبر عن صدق التفاني في عملهم خلال الاعوام السابقة وبين نسيج الكلمات داعياً لهم بالاستمرار بهذا النهج الوطني الذي يمثلون به مصرنا الحبيبه فى الخارج .



وبدورهم تفاعل كل من : “ياسر الشيخ عضو مجلس ادارة الملتقى، والمستشار صبرى الكناني عضو الملتقى والاستاذ محمد هلال و المستشار نصر صلاح اعضاء رابطة اسيوط بالدور المثالي لكليهما فى ابراز الهوية المصرية لابناء الجالية” .

ثم اختتم اللقاء بصورة تذكارية جماعيه مصحوبه بدروع تذكارية من ابناء الجالية لكليهما .

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