وظيفة إيمان البحر درويش بنقابة المهندسين

ترددت أنباء عن قيام المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بمحاولة التواصل مع أسرة الفنان إيمان البحر درويش من أجل متابعة حالته الصحية وقام بتوجيه لجنة الرعاية الصحية لرعايته.

وكان الفنان إيمان البحر درويش تخرج من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية شعبة مدني.

وشغل منصب رئيس اللجنة الفنية بنقابة المهندسين عام ٢٠٢٠ واستقال من اللجنة بعد ذلك أثناء فترة تولى المهندس هاني ضاحي.

جدير بالذكر أن إيمان البحر درويش، عمل في الماضي على إعادة إحياء أعمال جده، سيد درويش، فقدمها بطريقة ممتازة لاقت إعجابًا كبيرًا في معظم المنطقة العربية، برغم اختلاف أسلوب أغانيه عن أنماط الغناء التي كانت سائدة في ذلك الوقت.

إضافة إلى ذلك فإنه أجاد بالتمثيل، خصوصًا في فيلم "حكاية في كلمتين"، إذ قام بدور البطولة مع الفنانة ليلى علوي، إلى درجة أن عرض الفيلم استمر أكثر من عام، كما أدى دور البطولة في مسلسل "الإمام الشافعي" وأيضًا في مسرحية "بنت الحكومة" ووضع أيضًا بعض الموسيقى التصويرية وقام بغناء التترات لبعض المسلسلات التلفزيونية، بحسب الوارد بسيرته.