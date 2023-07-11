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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ قانون دولي: قمة الناتو ستضاعف دعم الدول الأعضاء لأوكرانيا (فيديو)

مجيد بودن أستاذ القانون
مجيد بودن أستاذ القانون الدولي

قال مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن الاجتماع القادم لحلف شمال الأطلسي "ناتو" سيشهد المزيد من الدعم لأوكرانيا لسببين؛ الأول، لأنه يقف مع أوكرانيا لأنها تدافع عن المبادئ الأساسية للحلف، والتي هي إرساء دولة القانون، وبخاصة أن المجتمع الدولي مبني على القانون الدولي.

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إنهاء الحرب بأسرع طريقة ممكنة

وأضاف "بودن" خلال تصريحه لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن السبب الثاني هو قرار الناتو سيكون بإنهاء هذه الحرب بأسرع طريقة ممكنة، مشيرًا إلى أن عملية الهجوم المضاد التي تقوم بها القوات الأوكرانية تدخل في هذا الإطار.

 الناتو وكل بلد عضو في هذا الحلف يزيد من الدعم اللوجستي للأوكرانيين

وتابع أستاذ القانون الدولي، أن الناتو وكل بلد عضو في هذا الحلف يزيد من الدعم اللوجستي للأوكرانيين لكي تنتهي الخرب في أقرب فرصة ممكنة.

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