أمين عام الناتو يشدد على ضرورة منع روسيا من الانتصار في الحرب

شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ "الناتو"، اليوم الثلاثاء، على ضرورة منع روسيا من الانتصار في حربها ضد أوكرانيا، التي شنتها منذ 24 فبراير من العام الماضي، مؤكدًا أن الحلف سيواصل دعمه لأوكرانيا بالعمل على توفير الأسلحة والذخائر لها.

وتعهد أمين عام الناتو، في مؤتمر صحفي، أن يوجه حلف شمال الأطلسي رسالة "واضحة" و"إيجابية" لأوكرانيا حول انضمامها إلى الحلف، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وقال ستولتنبرغ في المؤتمر الصحفي: "لم نلحظ أي تغييرات في نشر الأسلحة النووية الروسية"، مضيفًا أن الخطاب الروسي عن السلاح النووي خطير ومتهور ويتم مراقبة التحركات النووية الروسية عن كثب.

وأكد أنه سيتم إرسال إشارة واضحة وإيجابية بشأن مسار انضمام أوكرانيا للحلف، كما أوضح بأنه سيتم العمل على توفير الأسلحة والذخائر لأوكرانيا.

وأعلن أمين عام الناتو أنه سيتم وضع خططا واضحة للردع والدفاع المشترك، مضيفًا: "سنواصل دعم أوكرانيا عن طريق مجلس (الناتو-أوكرانيا)"



أوكرانيا أصبحت قريبة للناتو

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ستولتنبرغ إن أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من حلف شمال الأطلسي وأن على الدول الأعضاء بالحلف الموافقة على إلغاء الشرط الخاص بخطة عمل نيل العضوية أمام كييف حتى يتسنى لها أن تصبح عضوا في الحلف مستقبلا.

وأضاف ستولتنبرغ قبل قمة زعماء الحلف في فيلنيوس "قطعت أوكرانيا شوطا طويلا منذ أن اتخذنا القرار في عام 2008 بأن الخطوة التالية ستكون وضع خطة عمل لنيل العضوية"

وقال: "أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من حلف الأطلسي وحان الوقت أن ينعكس ذلك في كل قرارات الحلف".

وتابع قائلا "ومع كل ذلك، سنوضح أيضا أن أوكرانيا ستصبح عضوا وسنلغي خطة عمل نيل العضوية.. وسنبعث برسالة قوية وإيجابية للغاية من الحلف إلى أوكرانيا".

وقال ستولتنبرغ إن قمة هذا العام تاريخية، داعيًا إلى مواصلة دعم أوكرانيا مهما طال الوقت، كما أضاف أن أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من الناتو وحان الوقت أن ينعكس ذلك على كل قرارات الحلف.

وأضاف أمين عام الناتو أن السويد ستبدأ مسارا زمنيا للانضمام للحلف بعد موافقة تركيا.



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