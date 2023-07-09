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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

الأرصاد تكشف موعد تراجع منخفض الهند الموسمي (خاص)

الطقس الحار
الطقس الحار

تشهد البلاد في الوقت الراهن حالة من التغيرات الجوية بسبب تمدد منخفض الهند الموسمي، وكشفت الأرصاد الجوية أن بداية من يوم غد الإثنين 10 يوليو حتى السبت المقبل 15 يوليو 2023، هناك موجة حارة قوية بداية ستضرب البلاد وتسجل درجات الحرارة 45 درجة مئوية جنوب البلاد خلال ساعات النهار.

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أسباب تغير حالة الطقس| تأثير منخفض الهند الموسمي على ارتفاع الحرارة

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تعرف على منخفض الهند الموسمى الذى يضرب البلاد

وأطلق إنذارا بحريا عاجلا خاصا بالبحر الأبيض المتوسط، حيث يستمر اضطراب حالة البحر وتنشط الرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ (مطروح- بلطيم- الإسكندرية- العلمين- دمياط) ويصل ارتفاع الأمواج 4 أمتار.

 

منخفض الهند الموسمي

 

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار موجة الحر 

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، عن موعد انكسار حالة الطقس قائلة إن منخفض الهند الموسمي قد بدأ بالفعل في شهر أبريل الماضي، وموعده السنوي شهري يونيو ويوليو، وله تأثير قوي على شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر. 

وأضافت غانم :" يبدأ منخفض الهند الموسمي في التراجع بدايًا من شهر سبتمبر ويتلاشى تمامًا في أكتوبر، وتعود الأحوال الجوية إلى الاستقرار من جديد مع بداية فصل الخريف". 

 

منخفض الهند الموسمي

 

ما هو منخفض الهند الموسمي؟ 

منخفض الهند الموسمي وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات هن أسيا وأفريقيا وأوروبا. 

ويلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند و جنوب شرق أسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة ا في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام و العراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر وتغير حالة الطقس، قد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.

وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر الي ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

منخفض الهند الموسمي

 

درجات الحرارة غدًا الإثنين: 

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى  29 درجة.

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