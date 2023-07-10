موجات الطقس الحار عرض مستمر والخميس يشهد موجة جديدة

موجة من الطقس الحار تضرب البلاد خلال الساعات الأخيرة، ويتساءل الجميع عن موعد انتهاء الطقس الحار، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء.

موعد انتهاء موجة الطقس الحار

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، ويكون حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

درجة الحرارة غدًا الثلاثاء:

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

موعد انتهاء موجة الطقس الحار:

كما انه اعتبارًا من يوم الخميس سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية.

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

درجات الحرارة المتوقة غدًا الثلاثاء

.ـ القاهرة العظمى 35 والصغرى 25

ـ بنها العظمى 35 والصغرى 24

ـ السويس العظمى 34 والصغرى 23

ـ الإسماعلية العظمى 34 والصغرى 23

ـ شبين الكوم العظمى 35 والصغرى 25

ـ طنطا العظمى 34 والصغرى 24

ـ الزقازيق العظمى 36 والصغرى 24

ـ المنصورة العظمى 35 والصغرى 25

ـ كفر الشيخ العظمى 34 والصغرى 24

ـ المنيا العظمى 37 والصغرى 22

ـ بني سويف العظمى 36 والصغرى 25

ـ الفيوم العظمى 35 والصغرى 25

ـ أسيوط العظمى 37 والصغرى 22

ـ الأقصر العظمى 41 والصغرى 27

ـ شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28

ـ راس سدر العظمى 38 والصغرى 24

ـ أسوان العظمى 41 والصغرى 29