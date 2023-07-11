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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

نائبة الوادي الجديد تطالب بخطة للاستفادة من مخلفات النخيل

الدكتورة رغدة نجاتي
الدكتورة رغدة نجاتي

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد، أهمية انضمام مصر للمجلس الدولي للتمور، قائلة: باعتباري من أبناء محافظة الوادي الجديد وأتشرف بتمثيلهم تحت قبة البرلمان، فإن الانضمام لهذا المجلس يمثل أهمية كبيرة.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المجلس. 

مخلفات النخيل تمثل كنوزًا مهدرة

وأشارت النائبة إلى أن محافظة الوادي الجديد بها 2 مليون نخلة، وهناك ما يقرب من 300 ألف طن مخلفات سنويا، إلا أنه لا يتم إعادة تدوير غير 12% فقط منها.

وقالت رغدة نجاتي: مخلفات النخيل تمثل كنوزا مهدرة، متابعة: لذلك نأمل من خلال الانضمام للمجلس الدولي للتمور بأن يكون هناك خطة إعادة استغلال هذه المخلفات في صناعة الأعلاف وبعض أنواع الأخشاب.

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