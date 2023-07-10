رئيس النواب يحيل 35 اقتراحًا برغبة للحكومة لتنفيذ التوصيات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إحالة 35 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
1- العضو/ أحمد العوضى، بشأن إنشاء عدد (2) مكتب صحة بمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.
2- العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن تشغيل المركز الطبى بقرية منقباد – محافظة أسيوط.
3- العضو/ علاء سليمان، بشأن الانتهاء من تشغيل مستشفى الهيئة العامة للتأمين الصحى – محافظة أسيوط.
4- العضو/ محمد عيد عبد الجواد، بشأن إنشاء وحدة صحية تخدم قرية عرب أبو كريم – مركز ديروط – محافظة أسيوط.
5- العضو/ أحمد حمدى خطاب، بشأن دعم قسم الرمد بمستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة ببعض الأجهزة الطبية.
6- العضو/ أمنية محمود رجب، بشأن إنشاء مستشفى عام بمركز وبندر المنيا، والمنيا الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – محافظة المنيا.
7- العضو/ السيد الخضر جوهر، بشأن تخصيص قطعة أرض فضاء بحق الانتفاع ضمن أملاك الرى الكائنة بناحية مركز نبروه محافظة الدقهلية لإقامة نادى للمحامين.
8- العضو/ نسرين صلاح عمر، بشأن تحديد مواقع لمشروع عربات الطعام المتنقلة بمدينة المنصورة الجديدة – محافظة الدقهلية.
9- العضو/ مجاهد نصار، بشأن إنشاء مجمع مدارس على أرض فضاء أملاك دولة مساحتها فدان و12 قيراط بدائرة حى شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.
10- العضو/ سيد عثمان سيد، بشأن تطوير مدرسة طه حسين للمكفوفين بمنطقة الزيتون – محافظة القاهرة.
11- العضو/ لطفى شحاته، بشأن تقسيم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية إلى ثلاث قطاعات (شمال – جنوب – ووسط).
12- العضو/ غادة على، بشأن تعديل المعيار المحاسبى المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
13- العضو/ إبراهيم أبو شعيرة،بشأن إحلال وتجديد مسجد النصر بقرية الظهير بمركز مدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.
14- العضو/ سامى كامل، بشأن صيانة وترميم عدد من دورات المياه للمساجد التابعة للوزارة بمركز ومدينة بئر العبد – محافظة شمال سيناء.
15- العضو/ عبد الباقى تركيا،بشأن ترميم مسجد عائشة حسن أغا الخربطلي – بناحية دبيج – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية.
16- العضو/ طارق شكرى، بشأن تجديد مسجد الرحمة داخلياً وخارجياً – مدينة نصر – محافظة القاهرة.
17- العضو/ أحمد يحيى الجحش، بشأن تخصيص قطعة أرض بمحافظة الغربية لإقامة محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة.
18- العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن استكمال رصف شوارع منطقة الوليدية وتركيب الأنترلوك فى الشوارع الضيقة بمحافظة أسيوط.
19- العضو/ علاء سليمان، بشأن استكمال الكوبرى الكائن بقرية منقباد – محافظة أسيوط.
20- العضو/ زينب السلايمى، بشأن تمهيد ورفع كفاءة ورصف طريق كورنيش النيل من خزان أسنا الجديد وحتى كوبرى قرية وابورات المطاعنة – محافظة الأقصر.
21- العضو/ محمد عبد العليم داود، بشأن تطوير السكة الحديد فى مدينة أبو غنيمة – محافظة كفر الشيخ.
22- العضو/ هناء فاروق، بشأن إنشاء كوبرى علوى ومحور مرورى أمام ميناء دمياط البحرى إلى الطريق الدولى الساحلى وإلى مدينة دمياط القديمة – محافظة دمياط.
23- العضو/ محمود الشامى، بشأن إنشاء نفق موازى للنفق القائم حاليًا بميدان الشون – مدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية.
24- العضو/ علاء سليمان، بشأن تركيب ماكينة صراف ATM بمكتب البريد بقرية قرقارص – محافظة أسيوط.
25- العضو/ علاء خير الله، بشأن إنشاء مركز خدمات بريدية – مدينة أبو تيج – محافظة أسيوط.
26- العضو/ منى عمر، بشأن تخصيص سيارة متنقلة يوم أسبوعيًا لخدمة التوثيق والشهر العقارى بقرية طيبة (1) منطقة النهضة – حى العامرية – محافظة الإسكندرية.
27- العضو/ مجدى الأمير، بشأن إقامة مكتب بريد بقرية جديدة المنزلة- مركز المنزلة – محافظة الدقهلية.
28- العضو/ محمود العزب، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية سرنجا – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية.
29- العضو/ محمد سعد الصمودى،بشأن إنشاء مكتب بريد يخدم قريتى ابطو وقرية النوايجه – مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ.
30- العضو/ محمد سعد الصمودي، بشأن إنشاء مكاتب بريد بقرى (قبريط أبو دراز، السالمية)، التابعين لمركز فوه – محافظة كفر الشيخ.
31- العضو/ بلال النحال،بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعى بمدينة المحمودية- محافظة البحيرة.
32- العضو/ علاء سليمان،بشأن توصيل الصرف الصحى بعزبة عبد الشافى حماية صليبة العدد بمركز أسيوط – محافظة أسيوط.
33- العضو/ محمد عيد عبد الجواد،بشأن حل مشكلة مشروع الصرف الصحى بمركز ومدينة ديروط – محافظة أسيوط.
34- العضو/ زكريا حسان،بشأن استكمال مشروع الصرف الصحى لقرية الكولة – مركز أخميم – محافظة سوهاج.
35- العضو/ محمد حمدى موسى،بشأن توصيل الصرف الصحى لقرى كفر ميت سراج وميت القصرى بمركز قويسنا – محافظة المنوفية.