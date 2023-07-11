ضبط شخص لقيامه بإنشاء محطة تلفزيونية بدون ترخيص بالدقهلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية بدون ترخيص بالدقهلية.

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إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية بنطاق محافظة الدقهلية.. يقوم من خلالها بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص" ، وبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف مقر الشبكة المشار إليها وتم ضبط المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (مكونات الشبكة اللاسلكية ومحطات التقوية)، وكذا (هاتف محمول)بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل على إدارته للشبكة،وبمواجهته أقر بإرتكاب تلك المخالفات بقصد التربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مواصلة مروجي الشهادات العلمية المزورة

وفي سياقٍ مُتصل، تابعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة نشاط كل من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية، وله محل إقامه آخر بالجيزة، وآخر طالب مقيم بمحافظة كفر الشيخ لقيامهما بالنصب والإحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين الراغبين فى الحصول على الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية من خلال إنشاء صفحات إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لاستدراج الضحايا.

كشفت قوات الأمن قيام أحدهما بالإعلان من خلال صفحته عن إدارة أكاديمية "بدون ترخيص" تقوم بمنح شهادات تعليمية ومهنية للدارسين تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج "خلافاً للحقيقة" نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتى أمن "الجيزة، كفر الشيخ" أمكن ضبطهما وعُثر بحوزة أحدهما على عدد من الشهادت الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعديد من الجهات "مزورة" – استمارات وكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – 2 أكلاشية باسم أحد المتهمين والأكاديمية المشار إليها - صور مستندات خاصة ببعض الضحايا)، كما ضبط بحوزتهما (جهاز حاسب آلى - 4 هواتف محمولة)، بفحصهم فنياً تبين احتواؤهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى المشار إليه، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.