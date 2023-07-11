مصر الأولى عربيًا.. معدل النمو السكاني على مستوى العالم

في اليوم العالمي للسكان..

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد سكان العالم بلغ 8.05 مليار نسمة يوم 1 يوليو عام 2023، من بينهم 1.28 مليار يعيشون في الدول الأكثر تقدمًا والتي تشمل بعض المناطق في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان، و6.77 مليار يعيشون في الدول الأقل تقدمًا في بعض المناطق في أفريقيا وآسيا باستثناء اليابان، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالإضافة إلى ميلانيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا.

وأضاف المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أنه وفقًا لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة، من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8.9 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2035، ويبلغ 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2050.

ترتيب مصر عالميًا من حيث عدد السكان:

وتقع مصر في المرتبة الـ 14 عالميًا من حيث عدد السكان، والثالثة أفريقيًا والأولى على مستوى الدول العربية.

ويشهد عام 2023 تغيرًا مهمًا في ترتيب الدول من حيث عدد السكان، إذ ترتقي الهند إلى المركز الأول وتتراجع الصين إلى المركز الثانى.

معدل النمو السكاني عالميًا:

وبلغ معدل النمو السكاني على مستوى العالم 1.0 ٪ عام 2023، ويصل المعدل في الدول الأكثر تقدمًا إلى 0.1 ٪ ويكون بالسالب فى دول مثل إسبانيا -0.1%، ألمانيا -0.04٪، في حين يرتفع المعدل في الدول النامية مثل النيجر 3.7%، الكونغو 3.2%.

وبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع على مستوى العالم 26.7 طفل لكل ألف مولود حي عام 2023، ينخفض هذا المعدل إلى 1.4 طفل لكل ألف مولود حي في دول مثل سلوفينيا وأيسلندا، في حين يرتفع المعدل إلى 70.6 طفل لكل ألف مولود حي في نيجيريا، 70.5 طفل لكل ألف مولود في سيراليون.

متوسط معدل الإنجاب عالميًا:

ووفقًا لتقرير حالة سكان العالم الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، بلغ متوسط معدل الإنجاب الكلي عام 2023 على مستوى العالم 2.3 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، ينخفض هذا المعدل إلى 1.5 طفل لكل سيدة في الدول الأكثر تقدمًا وكذا يصل إلى 0.9 طفل في كوريا الجنوبية، طفل في سنغافورة، في حين بلغ 6.7 طفل في دولة مثل النيجر، 6.1 طفل في تشاد.

65٪ نسبـة النساء المتزوجات اللاتي يستخدمن أية وسـيلة لمنع الحمل في الفئة العمرية (15 - 49 سنة) على مستوى العالم عام 2023، وترتفع تلك النسبة فى دول مثل النرويج، تشيكيا والصين لتصل إلى 85% وتصل أدناها في تشاد وجنوب السودان بنسبة 8 %.

متوسط الأعمار عالميًا:

وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد عام 2023 على مستوى العالم 71 عامًا للذكور، مقابل 76 عامًا للإناث، وفى الدول الأكثر تقدمًا 77 عامًا للذكور، مقابل 83 عامًا للإناث، وفي الدول الأقل تقدمًا 70 عامًا للذكور، مقابل 74 عامًا للإناث، وفى الدول العربية 69 عامًا للذكور، مقابل 74 عامًا للإناث.