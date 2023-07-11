اليوم آخر موعد.. الأوراق المطلوبة لتقديم طلب ترخيص سيارات الطعام المتنقلة

قال المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إن اليوم الثلاثاء، آخر موعد لتقديم طلبات ترخيص سيارات الطعام المتنقلة بالمدينة.

وأضاف مراد خلال حواره ببرنامج "من مصر" أن الرخصة قد تصل لـ 5 آلاف جنيه لمرة واحدة، والإيجار مقابل 700 جنيه في الشهر، والهدف من المشروع توفير فرصة عمل للمواطن، وخدمة للسكان.

وترصد بوابة الوفد في التقرير الآتى الأوراق المطلوبة وشروط الحصول على ترخيص سيارات الطعام المتنقلة:

الأوراق المطلوبة لترخيص سيارات الطعام المتنقلة:

- تقديم طلب موضح به كل البيانات ومحل الإقامة.

- توضيح نوع العربة ومساحتها والمكان المطلوب الترخيص به.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها بالنسبة للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء للإناث.

- ترخيص حديث للسيارة من قسم المرور، في حالات السيارات المتحركة على الطرق.

- شهادة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

- استيفاء جميع الشروط والمواصفات المتعلقة بسلامة الغذاء.

شروط الحصول على ترخيص سيارات الطعام المتنقلة:

وجاءت شروط الحصول على ترخيص سيارات الطعام المتنقلة، وفقًا لمواد القانون كما يلي:

- أن يكون مقدم الطلب من المقيمين في المحافظة التي ستعمل بها سيارة الطعام المتنقلة.

- يقدم الطلب للحي التابع له إداريًا.

- أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.

- ألا يقل سنه عن 18 عامًا.

- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أومخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على الترخيص متاح للجمعيات والمؤسسات الأهلية.