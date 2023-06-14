صراصير في الأذن.. قصة مرعبة لرجل يتناول الطعام على السرير| لن تكررها

تناول الطعام على السرير، من العادات المفضلة لدي البعض، حيث يجدون راحتهم في ذلك، ويشعرون بالكسل عند القيام لتناول الطعام على السفر، لكن بعد ما حدث لرجل صيني سيجعلك تبتعد تمامًا عن هذه العادة السيئة والتي قد تلحق الضرر بك.

تناول الطعام على السرير

حذر الدكتور سام من سنغافورة من خطر تناول الطعام في الفراش، وروى مقطع فيديو تم نشره عبر الموقع الأشهر "تيك توك"، قصة رجل صيني من جوانجدونج، كان معتادًا على ترك عبوات طعام متناثرة حول فراشه.

وتفاجيء ذات ليلة بشيء غريب في أذنه، قائلًا: " ذات ليلة استيقظت بسبب ألم حاد في أذني، وبعدما ألقت عائلتي نظرة داخل أذني انزعجوا مما رأوه، ثم أخذوني لرؤية الطبيب، الذي وجد صرصورًا يعيش في أذني ".

وكان الصرصار يسبب له ألمًا وانزعاجًا كبيرًا، لأنه كان يزحف في الداخل، وكانت المفاجأة حين عثر الطبيب على عائلة كاملة مكونة من 10 صراصير صغار، حسب ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".

ولذلك حذر الطبيب من تناول الطعام على السرير وتركه بجانبه، فبالرغم من ندرة حدوث الأمر، إلا أنه يمكن أن يحدث لأي شخص، فالصراصير تنجذب إلى رائحة شمع الأذن، وأوضح دكتور سام أن الصراصير ليست فقط هي التي يمكن أن تزحف إلى الأذن.

وتابع دكتور سام: "بالإضافة إلى أن قناة الأذن هي بيئة مظلمة ورطبة، فإن الصراصير استخدمت أذن هذا الرجل كقاعدة للقيام بالجري في منتصف الليل للحصول على الطعام الذي كان دائما قريباً منه".

وقدم الدكتور سام بعض النصائح لما يجب عليك فعله إذا اكتشفت وجود حشرة في أذنك وهي كالآتي:

-لا داعي للذعر

قال إنه لا داعي للذعر لأن قناة الأذن هي طريق مسدود وليست متصلة مباشرة بالدماغ.

- لا تحاول استخراجها

لا تقوم بمحاولة إستخراج الحشرة، فبهذا التصرف قد تقوم بإدخالها أكثر داخل الأذن، أو علي الأقل قد ينتهي بك الأمر إلى إلحاق ضرر بنفسك أكثر من الحشرة.

- إغراق الحشرة

وقال الطبيب إن طريقة التخلص من الحشرة هي إغراقها بدلاً من استخراجها، وعرض مقطع فيديو لرجل يصب "بيروكسيد الهيدروجين" في أذنه ليخرج عنكبوتًا يعيش فيها، لكنه نصح فقط باستخدام زيت الزيتون لإغراق الحشرة أو إخراجها من الأذن، إلا أنه نصح بزيارة الطبيب أولاً قبل القيام بذلك.